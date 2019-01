JYP peittosi HIFK:n Risto Dufvan paluuottelussa

Tällä viikolla päävalmentajaa vaihtanut JYP löi Helsingin IFK:n perjantaina kotikaukalossaan maalein 3–1. Jyväskyläläisten penkin takana hääri ensimmäistä kertaa kahdeksan vuoden tauon jälkeen Risto Dufva, joka johdatti JYPin vuonna 2009 seuran ensimmäiseen SM-kultaan.

Dufva nimettiin aiemmin tällä viikolla potkut saaneen Lauri Merikiven tilalle JYPin peräsimeen. Pesti alkoi parhaalla mahdollisella tavalla, kun ensimmäistä kertaa JYPin kotihalli oli myyty loppuun, ja tuloksena oli täydet kolme pistettä.

– Voitto on tässä vaiheessa tärkeintä. Me on nyt aloitettu iso ponnistus kohti pudotuspelejä ja pisteitä tarvitaan. Meinattiin jopa jännittää itsemme ulos pelistä. Toisaalta se on positiivinen signaali, sillä se näyttää, että joukkue välittää yhä tuloksesta, Dufva pohdiskeli omaan tyyliinsä.

– Ensimmäinen maali kuitenkin antoi meille aikaa päästä peliin mukaan. Viimeinen erä oli tyylikästä pelaamista. Meidän pitää kuitenkin muistaa, että vaikka ollaan tosissaan, niin ei ole hätä, Dufva jatkoi.

JYPin paidassa maalin mieheen laukoivat Samuli Ratinen, Mikko Mäenpää ja kapteeni Juha-Pekka Hytönen. HIFK:lle ainokaisen laukoi Iikka Kangasniemi.

– Risto on omanlaisensa persoona. Jokainen valmentaja tekee hommansa omalla tyylillä. Tänään oli ainakin aika rauhallista penkillä ja muutenkin hyvä meininki, kapteeni Hytönen kommentoi uutta päävalmentajaa.

Voittonsa myötä JYP nousi viiden pisteen päähän pudotuspelipaikasta. HIFK on sarjataulukossa täpärästi kuudentena.