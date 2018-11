JYPin naiset hallinneet jälleen Mestiksen karsintalohkoaan – ”Liigakarsinnat porkkanana takaraivossa, mutta virallinen tavoite joukkueelta”

Keväällä 2016 JYP oli naisten jääkiekkoliigassa suvereeni voittaen lopulta SM-kultaa, kun finaalisarjassa kaatui HPK. Naisten Suomen mestaruus oli JYPille historian kolmas, edellisiä kultajuhlia oli vietetty 1998. Kaudella 2015-2016 JYPin mestarijoukkueeseen kuului useita maamme parhaita naiskiekkoilijoita, kuten nykyisin Yhdysvalloissa ammattilaisliiga NWHL:ssä ensimmäisenä suomalaisena pelaava maalivahti Meeri Räisänen ja 44-vuotiaana Sotshin olympialaisissa Suomea edustanut hyökkääjä Riikka Välilä.



Mestaruuskauden jälkeen JYPin joukkue kuitenkin hajosi muille maille ja samalla seura joutui luopumaan paikastaan SM-sarjassa. Organisaatiotasolla naisjoukkue siirtyi JYP Juniorien alaisuuteen. Nyt JYPin naiset pelaavat kolmatta kautta putkeen Mestiksen tasolla.



Vuosi sitten JYPin naiset dominoivat syksyllä Mestiksen karsintalohkoaan voittaen kaikki 16 ottelua. Kevätpuolella varsinaisessa Naisten Mestiksessä nousu liigaan muuttui kuitenkin haaveeksi, kun JYP jäi kolmanneksi TPS:n ja Sportin taakse.

Karsintalohkon voitto sinettiä vaille

Nyt kuluvalla kaudella sarjasysteemi on sama kuin viime sesongilla. Joukkueet on jaettu kolmeen Mestiksen karsintalohkoon. Karsintalohkojen parhaat etenevät keväällä pelattavaan varsinaiseen Naisten Mestikseen. Tuosta sarjasta kaksi parasta joukkuetta pääsevät liigakarsintaan.



Lauantaina on edessä Mestiksen karsintalohko kolmosen kärkikamppailu ja Järvi-Suomen derby, kun JYPin naiset emännöivät KalPa Akatemiaa. Tällä hetkellä JYP johtaa karsintalohkoaan seitsemän pisteen turvin ennen kuopiolaisia. Lauantaina JYPillä on mahdollisuus varmistaa karsintalohkonsa voitto ja paikka kevään Naisten Mestiksessä.



– KalPalla on vahva, leveä materiaali. He antavat kovaa painetta. Vastaavia joukkueita ei tästä sarjasta juuri löydy, mutta uskon, että me olemme piirun verran parempi joukkue, JYPin naisten päävalmentaja Patrick Kåla kertoo.



Syyskauden 12 ottelustaan JYPin naiset ovat voittaneet 11. Ainoan tappionsa JYP kärsi viime lauantaina, vieraskentällä juurikin KalPaa vastaan. Ja vaikka KalPa osoittautuisi paremmaksi tulevanakin lauantaina, on JYPin naisilla jäljellä tämän jälkeen vielä kaksi vierasottelua, joista yksi voitto riittäisi karsintalohkon kärkipaikan sinetöimiseen.



– Olen tyytyväinen syksyyn. Pelaaminen on kehittynyt selvästi. Hirveästi emme ole tappioasemassa joutuneet pelaamaan, mutta pieniä notkahduksia on pelien sisällä tullut. Silloin olemme kuitenkin osoittaneet lujaa henkistä kanttia, Kåla kehuu.

Liigakarsinnat takaraivossa

Päävalmentaja kertoo, että suurin osa tämän kauden pelaajistosta oli mukana jo viime kaudella. Määrällisesti joukkueen kokoonpano on kuitenkin kaventunut, kun osa viime kauden pelaajista lopetti tai siirtyi muualle.



– Viime kaudesta joukkue on myös nuorentunut. B-junioreita nousi ryhmään mukaan jonkin verran, Kåla tuumii.



Jos ja kun JYP selvittää tiensä kevään Mestikseen, nousee taso meneillään olevasta karsintalohkosta rutkasti. Virallista nousutavoitetta takaisin pääsarjaan ei ole vielä asetettu, vaikka seuran tahtotila onkin SM-sarjaa pelata.



– Syksyllä laitettiin tavoitteeksi, että hoidetaan karsintalohko kunnialla. Pidämme ennen kevään sarjaa palaverin, jossa pohdimme realistista tavoitetta ja mahdollista liigakarsintaa. Haluan kuitenkin, että virallinen tavoite tulee pelaajilta. Toki se liigakarsinta on takaraivossa koko ajan mielessä sopivana porkkanana, Kåla pohtii.

21-vuotias päävalmentaja

Patrick Kåla valmentaa Jyväskylässä ensimmäistä kauttaan. Naisjoukkuetta hän ei ennen tätä syksyä ollut valmentanut. Jos JYPin naisten joukkueen keski-ikä on viime kaudesta nuorentunut, niin nuori on myös päävalmentaja, vasta 21-vuotias.



– Olen kotoisin Salosta. Siellä olen itse pelannut ja viimeiset pari vuotta valmensin B-junioreita. Muutin Jyväskylään opintojen perässä ja otin yhteyttä JYPiin. Valmennuspäällikköjen, Mikko Viitasen ja Mikko Palsolan kanssa sovittiin sitten, että otan vastuun naisjoukkueesta. Haluan valmentajana mennä eteenpäin ja unelma on, että joskus saisi elannon valmentamisesta.



– Joukkueessa on todella hyvä yhteishenki, motivaatio ja harjoitteluinto. Etenkin tähän olen valmentajana tyytyväinen.



Naisten Mestiksen karsintalohkon kärkikamppailu Hippoksen harjoitusjäähallissa: JYP Naiset – KalPa Akatemia lauantaina 1. joulukuuta klo 18.15.