Jalkapalloilija ei voi suunnitella tulevaisuuttaan, mutta Roope Riskillä on yksi suunnitelma uransa jälkeiselle ajalle

Jalkapalloilija Roope Riskiä voisi luulla itävaltalaisen matkatoimiston työntekijäksi, kun kuulee, miten hän ylistää Wieniä.

– Se on aivan mahtava kaupunki. Vapaa-ajalla saatoin vain laittaa luurit korville ja lähteä kävelemään tai kiertämään pyörällä. Kun olen mainostanut muille Wieniä, monet ovat sanoneet, etteivät ole koskaan käyneet siellä. Sille kaupungille pitäisi järjestää jokin mainoskampanja, Riski sanoi uuden seurajoukkueensa HJK:n tiedotustilaisuudessa tammikuun lopussa.

Riski on kahden viime vuoden aikana edustanut kahteen otteeseen Itävallan pääsarjan St. Pölteniä ja asunut Wienin keskustan tuntumassa. Ensimmäisenä vuonnaan hän asui Wienin viidennessä kaupunginosassa Margaretenissa ja toisella kerralla seitsemännessä kaupunginosassa.

– Asuin Museumsquartierin (museoalue) lähellä ja kävin siellä paljon. Sunnuntait olivat minulla yleensä vapaat, ja silloin menin lounaalle Museumsquartieriin ja kävin pari museota läpi. Se oli kyllä hienoa. Siellä on sisäpiha, jossa saattoi kesällä istua ja vain nauttia auringosta, Riski kertoi.

Riski nautti olostaan myös jalkapallokentillä.

– Ensimmäisenä vuonna sain itsestäni paljon irti, vaikka olimmekin varmaan Euroopan surkein joukkue sinä vuonna. Meillä oli varmaan 11 sarjapistettä maaliskuuhun mennessä, mutta tein itse varmaan kuusi maalia. Joukkueen valmentaja vaihtui kauden aikana kolme kertaa. Sitten kävi vain huono tsägä, että kolmantena tullut valmentaja ei tykännyt minusta. Sitten piti vain viime kaudeksi löytää uusi seura.

"Tällaista on futis"

Riski siirtyi kaudeksi 2018–2019 lainasopimuksella Kreikkaan, Haniaan.

– Sitten tulin takaisin, ja meillä oli taas uusi koutsi, saksalainen Alexander Schmidt. Se tykkäsi taas minusta ja pääsin pelaamaan. Pelasin seitsemän ensimmäistä peliä, mutta startti oli huono sekä joukkueelle että itselleni. Sain kyllä mahiksen, mutta en onnistunut ja tipuin kokoonpanosta.

Tuo notkahdus toi Riskin takaisin Suomeen ja HJK:hon, jota edustaa tulevalla kaudella myös hänen vanhempi veljensä Riku.

– Tällaista futis on. Siinä tapahtuu nopeasti kaikenlaista. Olet huipulla ja sitten et pari kertaa osu maaliin, niin et enää pelaakaan.

Tällainen työelämä vaatii työntekijältä aivan erityistä asennetta.

– Pitää nauttia hetkestä. Ihan päivä kerrallaan.

Eikö se ole vaikeaa?

– On se vaikeaa, totta kai. Mutta kyllä sen oppii, kun monta vuotta pelaa. Pikkuhiljaa olen oppinut myös sen, etten anna huonosti menneen pelin enää ottaa niin isoa lohkoa elämästäni. Wienissä oli helppoa saada ajatukset muualle menemällä hetkeksi johonkin hienoon paikkaan. Elämää tämä vain on, tästä pitää yrittää nauttia joka tapauksessa. Harvemmin täällä asiat menevät niin kuin suunnittelee. Pitää vain antaa kaikkensa ja elää sen mukaan mitä tapahtuu.

Yksi suunnitelma Riskillä kuitenkin on.

– Luulen, että menen Wieniin vielä takaisin asumaan futisuran jälkeen. Se on ihan huippupaikka. Jos voisi viettää siellä sapattivuoden ja ottaa iisisti tai jos löytäisi sieltä jonkun duunin, niin se olisi siistiä. Ihastuin siihen.