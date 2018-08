Jalkapalloilijoiden riski kuolla sydänkohtaukseen on luultua suurempi

Jalkapalloilijoiden riski kuolla sydänkohtaukseen on suurempi kuin asiantuntijat ovat uskoneet.

The New England Journal of Medicine -tiedejulkaisussa julkaistussa tutkimuksessa seurattiin yli 11 000 jalkapalloilijaa kahden vuosikymmenen ajan.

Aikaisemmin arvioitiin noin kahden pelaajan sadastatuhannesta kuolevan sydämen pysähtymiseen, mutta tuoreen kartoituksen mukaan luku olisikin seitsemän sadastatuhannesta.

Sydänlihassairauksissa ensimmäinen oire voi usein olla sydämen äkillinen pysähtyminen. Siksi seurat järjestävät usein seulontoja akatemiassa pelaaville 16-vuotiaille, kertoo BBC.

Riski on suurempi ammattiurheilijoilla, sillä sydämen rasittaminen voi laukaista piilevän sairauden. Myös adrenaliini lisää sydämen pysähtymisen riskiä.