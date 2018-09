Jalkapallomiesten peli kulkee ja itseluottamus nousee

Neljä voittoa ja kaksi tasapeliä. Siinä on Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen saldo kuudesta viime karsintaottelustaan, kun mukaan lasketaan meneillään oleva Kansojen liiga ja edellisten MM-karsintojen loppu.

Saldo on harvinaisuus suomalaisessa jalkapallossa, ja päävalmentaja Markku Kanerva ansaitsee siitä sulan hattuunsa.

Myöhään tiistaina Suomi kukisti Turussa pelatussa Kansojen liigan ottelussa Viron Teemu Pukin avauspuoliajan maalilla 1–0. Ottelu oli Suomelle toinen Kansojen liigan C-divisioonassa, yhtä mones voitto ja Pukille yhtä mones maali.

Kanervan miehistö porskuttaa lohkonsa kärjessä, mikä sekin on Suomelle harvinaista herkkua.

Joku saattaa kyseenalaistaa sen, ovatko Kansojen liigan pelit varsinaisia karsintaotteluita. Siinä mielessä ne ovat, että turnauksesta on mahdollista lunastaa paikka EM-kisoihin.

Kanervan maajoukkueelle on tyypillistä, että se puolustaa tiiviisti, on vastaiskuissaan terävä ja jokainen pelaaja tietää, mitä kentällä pitäisi tehdä. Samaan aikaan Suomen pallollisessa pelaamisessa ja pitkissä hyökkäyksissä on paljon parannettavaa.

Kokenut keskuspuolustaja Joona Toivio sanoi asian Viro-kamppailun jälkeen ääneen.

– Vähän turhan vaikeaksi teimme asiat itsellemme. Puolustamme tällä hetkellä hyvin, mutta kyllä minä mieluummin pitäisin vähän enemmän palloa itsellämme, hän tiivisti.

Viro on kaukana Euroopan jalkapallovalioista, ja Suomen vireen kestävyys punnitaan todella loka- ja marraskuussa.

Tuolloin Suomi kohtaa Kreikan kotonaan ja vieraissa sekä Unkarin vieraissa. Niitä kamppailuita edeltää Viro-vieraspeli.

Suomelta puuttui Unkari- ja Viro-otteluista useita pelaajia, jotka olisivat todennäköisiä tai mahdollisia valintoja avauskokoonpanoon.

Esimerkiksi Jere Uronen oli Viro-kamppailusta sivussa, ja kapteeni Tim Sparv aloitti Unkari-ottelun vaihdossa. Muun muassa Alexander Ring ja pitkäaikaispotilas Joel Pohjanpalo olivat ryhmästä kokonaan poissa.

Kanerva taatusti toivoo, että miehiä palaa sairastuvalta tositoimiin ja pikkukolhuja saaneet pääsevät täyteen iskuun. Oma lukunsa on lokakuun alkupuolella pelikiellostaan vapautuvan Roman Eremenkon maajoukkuetilanne, joka on hämärän peitossa.

Matka on vielä pitkä

Toivion mukaan hyvät tulokset ja selkeä pelisuunnitelma ruokkivat itseluottamusta.

– Kun menemme peleihin, tuntuu siltä, että voitamme. On varma fiilis. Vuoden tai puolentoista vuoden aikana se tunne on koko ajan vahvistunut. Uskon, että jokaisella jätkällä on parempi itseluottamus.

Kanervan oli helppo olla Turun sateisessa myöhäisillassa tyytyväinen, vaikka hän löysi Suomen pelaamisesta myös parannettavaa – aiheestakin.

– Tavoite oli aloittaa Nations League (Kansojen liiga) lennokkaasti, ja kaksi kotivoittoa tuli. Matka on vielä pitkä, ja vaikeita vieraspelejä on edessä, Kanerva tiivisti.