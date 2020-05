Jalkapallon Espanjan liiga säilyy tutuilla kanavilla

MTV on uusinut keväällä 2021 päättyvän sopimuksensa Espanjan jalkapalloliigan näyttämisestä.

Espanjan liigan ottelut näkyvät Suomessa kevääseen 2026 yksinoikeudella C Moren televisiokanavilla. C More näyttää ottelut suorina.

Telian uuteen televisio- ja mediayksikköön kuuluvat MTV, TV4 ja C More ilmoittivat viime viikolla hankkineensa jalkapallon Mestarien liigaan yksinoikeudet. Viime viikolla kerrottiin myös, että miesten jääkiekkoliigan tv-tuotanto siirtyy C Morelle.

Espanjan jalkapalloliiga on tauolla koronavirustilanteen takia. Sarjakauden uskotaan jatkuvan kesäkuussa suljettujen ovien takana.

Espanjan liigassa alkaa ryhmäharjoittelu, Italiassa lupa joukkueharjoitteluun siirtyi

Espanjan jalkapalloliiga on kertonut seuroille, että ne voivat aloittaa enintään kymmenen hengen joukkueharjoittelun maanantaina.

Espanjan hallitus sallisi 14 henkilön harjoitukset, mutta liiga haluaa pitää rajan tässä vaiheessa kymmenessä ihmisessä.

Liigapomo Javier Tebas on ilmoittanut koronaviruksen keskeyttämän kauden mahdolliseksi jatkumisajankohdaksi 11.–12. kesäkuuta.

Italian Serie A:ssa joukkueharjoittelun oli määrä alkaa maanantaina, mutta harjoittelulupaa siirrettiin, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Syynä ovat Italian hallituksen ja maan jalkapallotoimijoiden erimielisyydet siitä, millaisin varotoimin joukkueharjoittelu jatkuisi.

Keskeisin ongelma on, että hallitus vaatii, että koronaviruksen saaneen pelaajan koko joukkue joutuu kahdeksi viikoksi karanteeniin. Seurojen mielestä kyseisen pelaajan eristäminen riittäisi.