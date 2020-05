Jalkapallon Mestarien liiga pysyy tutuilla tv-kanavilla kevääseen 2024

Jalkapallon Mestarien liiga pysyy Suomessa tutuilla televisiokanavilla kevääseen 2024 asti. Telian uuteen TV/Media-yksikköön kuuluvat MTV, TV4 ja C More ovat hankkineet Mestarien liigaan yksinoikeudet.

MTV on välittänyt Mestarien liigan ottelut sekä studiolähetykset Suomessa C Moren kanavilla kaudesta 2018–2019 alkaen. Nykyinen sopimus on voimassa kevääseen 2021. Kolmevuotinen jatkosopimus kattaa ottelut viimeiseltä karsintakierrokselta finaaliin ja myös Supercupin, jossa ovat vastakkain Mestarien liigan ja Eurooppa-liigan voittajat.

Maanantaina uutisoitiin, että jääkiekon SM-liigan tv-tuotanto siirtyi MTV:lle.