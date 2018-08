Jalkapallopäätösten Robin Hood – HJK-pomo Aki Riihilahti ajaa Eurooppa-liigan joukkuemäärän nostoa

HJK:n toimitusjohtaja Aki Riihilahti puhuu mielellään jalkapallosta – paljon. Se on tiedossa, mutta vähemmän tunnettu asia on, että Riihilahti on isossa roolissa koko jalkapalloon vaikuttavassa päätöksenteossa.

Riihilahti on Euroopan seurajoukkueiden järjestön ECA:n hallituksen varapuheenjohtaja. Ennen Riihilahtea tehtävässä ei ole nähty pohjoismaalaista tai alhaisen seurajoukkuerankingin edustajaa.

Riihilahden hallituskollegat eivät ole jalkapallomaailman kevytsarjalaisia: ECA:n puheenjohtaja on Juventus-pomo Andrea Agnelli.

– Pääsen vaikuttamaan asioihin, jotka voivat muuttaa koko toimialaa. Velvollisuuteni on tehdä se työ hemmetin hyvin, Riihilahti sanoo.

Riihilahti on ajanut ECA:ssa Eurooppa-liigan joukkuemäärän nostamista 64:ään vuodesta 2021 alkaen. Nykyään lohkovaiheessa on 48 joukkuetta, joten muutos olisi merkittävä.

Riihilahden mukaan päätös asiassa syntynee lähiaikoina ja vaatii sen jälkeen vielä hyväksynnän.

– Jos Eurooppa-liigan lohkovaihetta pelaa nykyistä selkeästi enemmän joukkueita, olen onnistunut. Jos ei pelaa, minua ketuttaa ihan törkeästi.

Kuilu rikkaiden ja mui

den välillä

Riihilahti on ollut hyvin aloitteellinen myös siinä, että pelaajasiirtojärjestelmä turvaisi jatkossakin seurojen oikeudet kasvattaja- ja solidaarisuusrahoihin.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on ajamassa pelaajasiirtojärjestelmään muutoksia, jotka Riihilahden mukaan heikentäisivät tuntuvasti kasvattajaseurojen asemaa.

– Mielestäni on tärkeää, että seurat ympäri maailman haluavat edelleen panostaa juniorityöhön, Riihilahti tiivistää.

Jalkapallo on kulkenut suuntaan, jossa kuilu jättien ja muiden seurojen välillä on kasvanut. Yksi jalkapallon suosion syistä on, että se on samaan aikaan vahvasti paikallista ja huipputasolla globaalia toimintaa.

– Jos myös järjestelmän kautta keskitämme laatua ja rahaa vain muutaman maan muutamalle seuralle, tämä ei ole jossain vaiheessa enää maailman suosituin laji. Tärkeintä on, että jättien takana tulee entistä laajempi massa maita ja joukkueita, jotka voivat tasavertaisesti kilpailla.

HJK-pomo laskee, että Eurooppa-liigan joukkuemäärän nosto parantaisi tuntuvasti pikkumaiden mahdollisuuksia saada joukkueitaan lohkovaiheeseen.

– Pienen maan joukkueen mahdollisuus Eurooppa-liigan lohkoihin on noin kymmenen prosenttia. Mahdollisen muutoksen jälkeen todennäköisyys pelata lohkovaiheessa nousisi yli 60 prosenttiin.

Megaseurat karkaavat muilta

Onko Mestarien liigan lohkovaihe karannut liian kauas HJK:n kokoisilta seuroilta?

Ainakin tie on erittäin vaikea, sillä tällä hetkellä vain neljä maan mestaria pääsee lohkovaiheeseen karsintojen kautta.

Riihilahti myöntää, että jalkapallomaailman suurimmat ovat täysin erikokoisella hiekkalaatikolla pienten seurojen kanssa.

– Kymmenen–viisitoista globaalia jättiä karkaa joka tapauksessa. Ei sitä pysty eikä kuulu millään järjestelmällä estää, hän sanoo.

Yksi asia kuitenkin yhdistää seuroja.

– Seurat kantavat kaiken taloudellisen riskin ja pelaajat työntekijän riskin. Seuroilla ja pelaajilla täytyy olla sananvaltaa heitä koskevissa asioissa. Ei tämä muutoin kestä mitään päivänvaloa.

Pienen jalkapallomaan edustajana ja ajamiensa asioiden takia Riihilahti on saanut ECA:ssa lempinimen.

– Hyvin leikkisästi suuret seurat kutsuvat minua Robin Hoodiksi tai Robiniksi. Tulen todella hyvin toimeen isojen seurojen kanssa.