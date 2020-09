Jalkavammasta kärsinyt tennislupaus Ruusuvuori antoi Ruudille luovutusvoiton kolmannessa erässä – "Kyllä se oli vaikea ottelu alusta asti"

Emil Ruusuvuoren tie nousi pystyyn tenniksen grand slam -turnauksen US Openin miesten kaksinpelin 2. kierroksella. Jalkavammasta ottelun aikana kärsinyt Ruusuvuori, 21, antoi kolmannessa erässä luovutusvoiton norjalaiselle ikätoverilleen Casper Ruudille.

Ruud johti ottelua luovutushetkellä selkeästi 6–4, 6–3, 3–2.

Ruusuvuori kertoo katsoneensa parhaaksi luovuttaa muun muassa siksi, että hänellä on vielä paljon pelejä edessä tänä vuonna. Hän sanoi tunteneensa ottelun kolmannessa erässä selvästi, että ei pysty enää nousemaan pelissä Ruudin ohi.

Vamma lähentäjässä tuntui Ruusuvuoren mukaan jo ensimmäisen ottelun viidennessä erässä Slovenian Aljaz Bedeneä vastaan.

– Nopeat suunnanmuutokset esimerkiksi palautuksissa vihloivat. Se vei keskittymistäni, Ruusuvuori kuvaili lehdistötilaisuudessa Ruudin kohtaamisen jälkeen.

– Kyllä se oli vaikea ottelu alusta asti. En pystynyt esittämään pelillisesti läheskään sitä, mitä olisin halunnut. Kun on mentaalisesti vähän tyhjä olo, se näkyy noin pitkässä matsissa. Ei pysty pitämään energiaa yllä, Ruusuvuori sanoi.

Ruusuvuoren mukaan vamman laatua tutkitaan. Parhaassa tapauksessa hän uskoo olevansa pelikunnossa jo ensi viikolla.

Ruusuvuorella on villi kortti ensi viikolla pelattavaan Kitzbühelin ATP-turnaukseen. Lisäksi kauteen on suunniteltu Masters-turnauksia ennen syyskuun lopulla alkavia Ranskan avoimia.

Yleistunnelma US Openista oli kuitenkin myönteinen.

– Kokonaisuutena oli kuitenkin hyvä reissu. On kiva saada monta matsia heti breikin jälkeen. Pystyin esittämään hyvää tennistä suurimman osan ajasta, Ruusuvuori pohti.

Norjalainen johti selvästi

Torstain pelissä Ruusuvuorella oli ensimmäisessä erässä peräti seitsemän murtopalloa tilanteessa 4–4, mutta Ruud pelasti niistä jokaisen erinomaisten syöttöjensä turvin. Seuraavassa syöttövuorossa Ruud onnistui murtamaan Ruusuvuoren syötön heti ensimmäisellä eräpallollaan.

Toisen erän alussa Ruusuvuoren jalkaa hierottiin hyvä tovi. Ruud voitti erän yhden murron turvin 6–3.

Kolmannen erän Ruusuvuori aloitti räväkästi. Suomalainen mursi Ruudin syötön ensimmäisen kerran ja eteni 2–0-johtoon. Ruud otti kuitenkin tyylipuhtaasti murron takaisin ja mursi myös Ruusuvuoren seuraavan syötön. Siinä vaiheessa suomalaisnuorukainen laittoi pelin poikki.

Ruud tykitti ottelussa 12 läpisyöttöä Ruusuvuoren neljää vastaan. Murtopallot norjalainen hyödynsi 57-prosenttisesti (4/7). Ruusuvuoren murtopallolukema oli murheellinen 1/12.

Ruud on miesten maailmanlistan 37. sijallaan paras pohjoismaalaispelaaja. Hänet on sijoitettu turnauksessa 30:nneksi. Ruusuvuori on tällä hetkellä listan kolmanneksi paras pohjoismaalainen sijoituksellaan 92.

Ikätoverukset olivat tuttuja vastustajia toisilleen, sillä kaksikko harjoitteli US Openia varten elokuun alussa Helsingin Meilahdessa.

– Meillä molemmilla oli suunnitelmat toistemme varalle. Tunsin hieman varastaneeni ensimmäisen erän, kun onnistuin pitämään syöttöni 4 4 tilanteessa. Myös toinen erä oli tiukka. Syötin tänään erittäin hyvin silloin kun minun täytyi, erityisesti murtopallotilanteissa. Valitettavasti Emil kärsi sitten loukkaantumisesta, Ruud sanoi Tennisliiton tiedotteen mukaan.

Ruusuvuori teki pääsarjadebyyttinsä grand slam -tasolla tiistaina, kun hän kaatoi 1. kierroksella Slovenian Bedenen viidessä erässä.