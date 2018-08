Jallow pääsee uimaan mitalista selkäuinnin EM-finaaliin

Mimosa Jallow pääsee sunnuntaina tavoittelemaan mitalia EM-uintien 50 metrin selkäuinnissa. Jallow kellotti lauantai-illan välierissä kolmanneksi nopeimman ajan 27,62.

– Tasoni on noussut tosi paljon. On hienoa olla tuolla ajalla finaalissa. Lontoossa kaksi vuotta sitten olin kuudes, mutta siellä ajat olivat eri luokkaa. Siellä en uinut edes alle 28:n, Jallow vertasi.

Glasgow'n EM-altaassa Jallow löysi vireen jo matkan alkuerissä aamulla. Suomen ennätys parani komeasti 0,39 sekuntia aikaan 27,42.

– Ilta oli yhtä hyvä kuin aamu, mutta jännitti paljon enemmän. Uinti kyllä kulkee, kun keskinkertaisellakin uinnilla pystyi tulemaan noin kovaa, Jallow kuvasi.

Jännityksen piikkiin Jallow laski välierän alkumatkan muutaman huonomman käsivedon, mutta loppu oli vahva.

– Ehkä on kivempi näin päin, että pääsen finaaliin haastajana, jyväskyläläistä Kampuksen Plaania edustava Jallow arvioi.

Välierien ykkönen oli Venäjän Anastasija Fesikova ajalla 27,46. Aamulla Euroopan ennätyksen 27,21 uinut Britannian Georgia Davies oli illalla toinen ajalla 27,49.

Hulkko nousi uudelle sekuntiluvulle

Ida Hulkko toivoi 100 metrin rintauinnin alkuerien jälkeen, että välierissä ennätys paranisi 1.07-alkuiseen aikaan. Tampereen TaTU-seuraa edustava Hulkko sai haluamansa, ja ennätys kirjataan nyt 1.07,94.

– Meni ihan putkeen, Hulkko tiivisti ja kertoi havitelleensa 1.08:n alittavaa aikaa koko kauden.

Seuraava tavoite on yrittää ottaa satasen rintauinnin Suomen ennätys omiin nimiin. SE on Jenna Laukkasen 1.07,35, ja 50 metrin rintauinnissa Hulkko on jo pudottanut Laukkasen ennätystilastosta huhtikuisella ajallaan 30,70.

Satasen välierässä Hulkon taktiikka oli aloittaa lujaa, ja 19-vuotias johtikin kisaa sen puolimatkassa. Toisella altaanmitalla naisia paineli ohi, ja Hulkko karsiutui sadan metrin rintauinnin loppukilpailusta eränsä seitsemäntenä ja välierien aikavertailun 12:na. Alkuerissä hän oli 14:s.

Hulkko kisaa EM-kisoissa seuraavan kerran keskiviikkona 50 metrin rintauinnin alkuerissä.