Jamar Wilson ja Suomi varautuvat kovaotteiseen taisteluun Venäjää vastaan

Jamar Wilson päätti Suomen koripallomaajoukkueen aamuharjoitukset Espoon Areenassa samalla tavalla kuin aina: heittämällä viimeisen heiton harjoitusten päätteeksi koriin. Tänään Wilson upotti ensimmäisellä yrityksellään kulmakolmosen ja oli sen jälkeen valmis illan MM-karsintaotteluun Venäjää vastaan.

– Viimeisen heiton pitää aina mennä sisään ennen kuin lähden harjoituksista. Mikä tahansa heitto käy, mutta nyt kolmonen oli lähinnä, Wilson hymyili.

Suomen ainoan euroliigapelaajan Petteri Koposen odotetaan liittyvän maajoukkueeseen vasta maanantain otteluun Bosnia-Hertsegovinaa vastaan, joten Wilson aloittaa Suomen pelinjohtajana.

– Yritän antaa kaikkeni jokaisessa tilanteessa, mutta kun Petteri ei ole mukana, kuorma on isompi ja yritän säästellä energiaa hiukan kaikkein tärkeimpiin tilanteisiin. Kun Petteri on mukana, voin mennä kentälle ja vetää itseni piippuun kymmenessä minuutissa, Wilson vertaili.

MM-karsintaa on jäljellä neljä peliä, ja ennen tämän illan ottelua Suomi on K-karsintalohkossa tasapisteissä Venäjän kanssa. Venäjä on kuitenkin Suomen edellä lohkon kolmantena paremman korieron turvin.

– Tämä on valtavan tärkeä peli, mutta olemme niin tottuneita olemaan altavastaajia, että menemme tähän otteluun kuten kaikkiin muihinkin ja annamme pelaamisen puhua puolestamme, Wilson sanoi.

Suomi on varautunut siihen, että Venäjä yrittää murtaa Suomen selkärangan sääntöjen rajoilla liikkuvilla otteilla.

– Venäjä on äärimmäisen fyysinen joukkue. He ovat meitä isompia ja yrittävät voittaa meidät fysiikallaan. Valmentajat ovat korostaneet, että meidän täytyy pelata läpi kaikista vaikeista hetkistä. Peli ei pysähdy niihin. Jos tuomareille valittaa kovasti, he alkavat usein katsoa valittajaa eri tavalla. Valmennus haluaa, että emme valita vaan puskemme läpi vaikeuksista, Wilson kertoi.