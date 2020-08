Janette Lepistö sai nopeasti 500 lyötyä juoksua täyteen Superpesiksessä

Lapuan Virkiän jokerilyöjä Janette Lepistö saavutti keskiviikkona 500 lyödyn juoksun rajan naisten Superpesiksessä. Lepistöstä tuli pesäpallon naisten pääsarjassa kautta aikain 11. pelaaja, joka on lyönyt vähintään 500 lyöntiä.

Lepistö puhkaisi rajan Virkiän kotipelissä Rauman Feraa vastaan.

Lepistö tarvitsi 500 lyötyyn juoksuun ainoastaan 153 superpesisottelua. 24-vuotias Lepistö pelaa seitsemättä kauttaan Superpesiksessä. Hän on voittanut kaksi SM-kultaa. Itä–Länsi-ottelussa Lepistö on esiintynyt kuudesti. Hän on ollut sarjan lyöjäkuningatar ja tehopelaaja viidellä kaudella.

Naisten Superpesiksen kaikkien aikojen lyöntitilaston kärjessä on Tanja Vehniäinen, jonka mailasta lähti 843 onnistunutta kotiutusta.

Aktiivipelaajista Lepistön edellä lyöjätilastossa on porilaisen Pesäkarhujen Susanna Puisto, jolla on 595 lyötyä juoksua.