Japanin Yamanishi käveli voittoon miesten 20 kilometrillä Dohassa, Ruotsille ensimmäinen mitali miesten kävelyssä MM-tasolla

Japanin Toshikazu Yamanishi on voittanut miesten 20 kilometrin kävelyn yleisurheilun MM-kisoissa Dohassa. Yamanishin aika oli 1.26,34.

Yamanishin maanmies vei puolestaan voiton viime viikonloppuna kisatussa 50 kilometrin kilpailussa. Tuolloin kultaa otti Japanin Yusuke Suzuki. Vastaavaan tuplaan on edellisen kerran yltänyt Espanja vuonna 1993.

23-vuotias Yamanishi pitää hallussaan kauden kärkitulosta. Dohan armottomista olosuhteista kertoo, että hän jäi tuosta ajasta kymmenen minuuttia.

Japanilainen nykäisi heti alkuun ja piti selvän johdon koko kisan ajan. Venäläinen Vasili Mizinov sijoittui kisassa toiseksi. Hän jäi voittajasta 15 sekuntia.

Pronssille käveli Ruotsin Perseus Karlström ajalla 1.27. Kyseessä on Ruotsin ensimmäinen mitali miesten kävelystä MM-tasolla.

Heti maaliviivan ylitettyään ruotsalainen halasi pitkään australialaista valmentajaansa Brent Vallancea ja kanadalaista harjoittelukaveriaan Evan Dunfeeta. Sitten hän kääntyi ruotsalaisten toimittajien puoleen.

– Tämä on ollut elämäni pisin päivä. Oli pitkä odotus, Karlström sanoi vielä kisasta hengästyneenä.

Karlstöm lähetti terveisiä Ruotsiin ja kiitti "kaikesta rakkaudesta".

– On uskomatonta saada sellaista tukea. Minulla on ollut niin paljon vastoinkäymisiä, ja minulle on naurettu. Mutta nyt on huomattu, että ihmiset hurrasivat, eli kiitos. Olette ehdottomasti osa tätä mitalia ja on hienoa, että olette kääntyneet negatiivisesta ajattelusta positiivisuuteen.