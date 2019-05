Jari Kurri osti Jokerit kokonaan – Harkimo osti venäläisomistajat ulos ennen kuin myi KHL-seuran Kurrille

Harry Harkimo on myynyt jääkiekkoseura Jokerit seuran general managerille Jari Kurrille, joka on yksi suomalaisjääkiekkoilun suurimmista pelaajanimistä. Kurri on voittanut NHL:n Stanley Cupin viisi kertaa Edmonton Oilersissa. Yhtä moneen NHL-mestaruuteen on pystynyt vain Esa Tikkanen.

Kurri osti Harkimolta Jokerit kokonaan, sillä liikemies ja kansanedustaja Harkimo oli aiemmin ostanut omistukseensa koko seuran.

– Minun urani Jokereista lähti 1969 yhdeksänvuotiaana juniorina, ja nyt on 50 vuotta täynnä, ja istun tässä Jokerien omistajana, Kurri sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kurrista tuli samalla seuran puheenjohtaja. Jokerien general managerina hän on toiminut kaudesta 2014–2015.

Kurri ei kertonut, kuinka paljon hän maksoi Jokereista eikä kommentoinut seuran ostamisen vaatimia rahoituskuvioita. Kurri aikoo kehittää yhteistyötä suomalaisen liike-elämän kanssa ja etsii seuralle suomalaisia sijoittajia.

Harkimo osti venäläiset ulos

Ennen Harkimon kauppoja Jokereiden vähemmistöomistaja 49 prosentilla oli venäläistaustainen Arena Events Oy , joka omistaa Jokerien kotiareenan. Yhtiön taustalla ovat venäläis-suomalaiset liikemiehet Gennadi Timtshenko ja Roman Rotenberg. Uusilla järjestelyillä Jokerit siirtyy kokonaan suomalaisomistukseen.

– Halusin, että Jari pääsee liikkeelle puhtaalta pöydältä, Harkimo perusteli.

Liikemies ja kansanedustaja "Hjallis" Harkimo on ollut Jokerien taustalla vuodesta 1991. Hän kertoi jo viime vuonna, että aikoo myydä osuutensa. Jääkiekkobisneksen sijasta Harkimo aikoo keskittyä politiikkaan.

– Olen ollut melkein 28 vuotta Jokerien omistajana. Yhdessä Leenan (ex-vaimo Leena Harkimo) kanssa lähdimme pelastamaan konkurssikypsää seuraa ja voitimme ensimmäisenä vuonna mestaruuden, Harkimo kertoi tiedotustilaisuudessa.

– Tämä on ollut perheen juttu, Harkimo korosti.

KHL-aika ollut tappiollinen

Jokerit siirtyi SM-liigasta KHL:ään kaudeksi 2014–2015. Kahdesti joukkue on pudonnut jatkosta KHL:n lohkon välierävaiheessa ja kolmesti lohkon puolivälierävaiheessa. SM-liigassa Jokerit voitti mestaruuden 1992, 1994, 1996, 1997 ja 2002.

Joukkue on tehnyt KHL-vuosien aikana yhteensä kymmenien miljoonien eurojen tappiot. Kauppalehden mukaan tappiota on tullut yhtiölle vuosilta 2014–2018 noin 60 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 kerrottiin, että Jokerit jatkaa KHL:ssä ainakin seuraavan viiden kauden ajan eli kauden 2021–2022 loppuun.