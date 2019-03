Jari-Matti Latvala kuudentena Meksikon MM-rallissa, Suninen ajoi ulos

Jari-Matti Latvala aloitti suomalaisista kuljettajista perjantain parhaiten Meksikon MM-rallissa. Kun kauden kolmannesta MM-rallista on ajettu kolme erikoiskoetta, on Latvala kuudentena. Hänen eronsa rallia johtavaan Andreas Mikkelseniin on 17,8 sekuntia.

– Osuimme johonkin, ehkä kiveen, mutta kaikki on ok. Autossa on kaikki hyvin, Toyotalla ajava Latvala kertoi wrc.com-rallisivuston lähetyksessä toisen erikoiskokeen jälkeen.

Citroenin Esapekka Lappi on rallissa seitsemäntenä 20,3 sekunnin päässä Mikkelsenistä.

– Ei yhtään pitoa. Tämä on ihan painajaismaista. Autossa ei ole mitään vikaa, mutta en vain pysty ajamaan sitä. Ehkä vika on minussa. Sääli, Lappi harmitteli toisen erikoiskokeen jäljeen.

Teemu Suninen ajoi ulos perjantain ensimmäisellä erikoiskokeella ja keskeytti. Hän ehti ajaa pikataivalta 13,5 kilometriä. Näytti siltä, että hän oli kolhinut Fordin vasemman etupyörän kiveen tai kallioon. Suninen on nyt keskeyttänyt jokaisessa kauden kolmessa MM-rallissa.