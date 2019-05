Jari-Matti Latvala taistelee multimestareita vastaan Chilen MM-rallissa

Toyotan Jari-Matti Latvala piti hallussaan Chilen MM-rallin kolmatta sijaa, kun ajettuna oli yhdeksän erikoiskoetta. Suomalaisen tallitoveri Ott Tänak on karkumatkalla kisan johdossa, mutta muista palkintosijoista käydään kovaa kamppailua.

Tänakin johtoasema rallin piikkipaikalla on 34,6 sekuntia ennen Citroenin Sebastien Ogieria. Latvala on jäänyt Ogierista vain 3,9 sekuntia. Suomalaisen takana neljäntenä on toinen ranskalaismestari Sebastien Loeb reilut kymmenen sekuntia perässä.

Latvalan menoa hidasti lauantaiaamun avauserikoiskokeella tallitoveri Kris Meeken ulosajo. Suomalainen pyysi aikahyvitystä tapahtumasta ja sai lopulta 12,5 sekunnin parannuksen aikaansa.

– Kris oli mennyt pätkän alussa nurin. Hän pääsi jatkamaan, mutta me saimme hänet nopeasti kiinni. Ajoimme hänen perässään seuraavat nelisen kilometriä. Kris ajoi hiljaa, koska rengas oli mennyt. En päässyt ohi, vaikka menin kuinka lähelle, koska kiviä satoi tuulilasiin, Latvala selitti.

– Miikka (kartanlukija Anttila) rauhoitteli vieressä ja sanoi, että kyllä me aikahyvitys tästä saadaan. Aloin jo hermostumaan, mutta sitten Kris huomasi antaa tietä. Jostain syystä hänen radioyhteys ei toiminut. Siinä meni aikaa melko paljon, Latvala jatkoi.

Lappi: En ole omalla tasollani

Kilpailussa viidentenä on Fordin Elfyn Evans ennen tallitoveriaan Teemu Sunista sekä Citroenin Esapekka Lappia. Suomalaisparivaljakon ero kärkeen on jo liki kolme minuuttia, mutta kaksikko käy kovaa taistoa kuudennesta sijasta.

– Pätkäaikojen suhteen tapahtui pientä kehitystä. Minusta kuitenkin tuntuu, että en ole läheskään omalla tasollani. Minulla on myös isoja haasteita auton säätöjen kanssa. Ajaminen on ollut todella vaikeaa, Lappi kommentoi.

– Auto puskee ihan pirusti. Jos saadaan säädöt kuntoon, niin voisi tulla ihan hyviäkin aikoja.

Skodan Kalle Rovanperä on ollut nopein R5-luokituksen kuskeista. Teinitähti johtaa luokkaansa yli puolen minuutin erolla ennen Citroenin Mads Östbergia.

Neuville selvisi ilman vakavia vammoja

Chilen MM-rallissa nähtiin hurja ulosajo kisan yhdeksännellä erikoiskokeella. MM-sarjaa johtava Hyundain Thierry Neuville teki rajut voltit yli 150 kilometrin tuntivauhdista.

Neuvillen kilpuri pyöri lukuisia kertoja ympäri ja päätyi lopulta kyljelleen tielle. Belgialainen lähetettiin kartanlukijansa Nicolas Gilsoulin kanssa välittömästi sairaalaan Concepcionin kaupunkiin.

– Thierry ja Nicolas ovat molemmat kuljetettu helikopterilla sairaalaan. Heidät on tarkastettu, eikä heillä ollut pahempia vammoja. Toki heillä oli mustelmia ja he olivat järkyttyneitä. Kaikki on kuitenkin hyvin, Hyundain tallipomo Andrea Adamo vahvisti.

Neuville taisteli rallin toisesta sijasta Citroenin Sebastien Ogieria ja Toyotan Jari-Matti Latvalaa vastaan. Latvalan mukaan Hyundai-kuskin ulosajopaikka oli petollinen.

– Se on tosi hankala kohta. Siinä ajetaan nopeaa osuutta ja se houkuttaa ajamaan kaasu pohjassa ylitse hypyn. Se hyppää, mutta menee sumppuun, Latvala kuvaili.

– Kun tulin kohdalle, niin siinä näkyi keltaista liiviä ja vähän hämäännyin, että mitä on tapahtunut. Ilmeisesti oli osunut tosi kovaa, koska auto tuli vastaan vasta 50 metriä myöhemmin.

Neuville oli voittanut kaksi edellistä MM-rallia Argentiinassa ja Korsikalla.