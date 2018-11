Jari-Matti Latvala toisena Australiassa kuuden erikoiskokeen jälkeen

Toyotan Jari-Matti Latvala on toisena Australian MM-rallissa, kun kuusi erikoiskoetta on ajettu. Latvala on 6,2 sekuntia jäljessä rallia johtavasta Citroenin Mads Östbergistä.

Kuudennen erikoiskokeen nopein oli Citroenin Craig Breen.

Toyotan Esapekka Lappi on jäänyt kärjestä 29 sekuntia ja on kuudentena.

MM-sarjaa johtava Sebastien Ogier on seitsemäntenä ja 41,7 sekunnin päässä Östbergistä. Toinen mestarikandidaatti, Hyundain Thierry Neuville on kymmenentenä, ja hänellä on eroa kärkeen minuutti ja kaksitoista sekuntia.