Jari-Matti Latvalan piti olla valmis mestariksi jo vuosia sitten – enää MM-tittelin tavoittelu ei ole kaikki kaikessa

Jari-Matti Latvala, 33, ajoi ensimmäisen MM-rallinsa 17-vuotiaana vuoden 2002 marraskuussa Walesissa. Tuolloin elettiin suomalaisen ralliautoilun kultakautta. Marcus Grönholm oli varmistanut toisen kuljettajien maailmanmestaruutensa kuukautta aikaisemmin. Walesissa ajoivat myös neljä maailmanmestaruutta mieheen voittaneet Tommi Mäkinen ja Juha Kankkunen.

Grönholm, Mäkinen ja Kankkunen olivat esikuvia nuorelle tuurilaiselle. Oli siis hyvin luonnollista, että Latvala haaveili rallin ammattilaisuudesta, tehdaskuljettajan pestistä ja maailmanmestaruudesta.

Latvalan haaveista kaksi ensimmäistä on toteutunut. Hän on tienannut leipänsä ralliauton ratissa lähes 15 vuoden ajan, ja tehdastallin kuljettajana hän on kilpaillut vuodesta 2008. Mutta maailmanmestaruutta Latvala ei ole voittanut.

– Monena vuonna olen lähtenyt mestaruutta tavoittelemaan. Kolme kertaa olen tullut toiseksi ja kaksi kertaa kolmanneksi, Latvala toteaa.

Maailmanmestaruudesta on tullut Latvalalle tietyllä tavalla pakkomielle. Se on tuntunut apinalta selässä, ja pahimpina vuosina hartioilla on istunut gorilla.

– Olen ottanut paljon paineita mestaruudesta. Olen monta kertaa lähtenyt kauteen sillä mielellä, että nyt mä sen voitan, Latvala kertoo.

Vaan ei ole mestaruus väkisin yrittämällä tullut. Latvala on voittanut 18 MM-rallia ja seissyt MM-rallin palkintopallilla yhteensä 65 kertaa, mutta mestaruus puuttuu.

– Konttisen Niilo on sanonut, että mestaruus tulee sitten kun minä olen siihen valmis, Latvala viittaa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen urheilupsykologi Niilo Konttiseen, joka on toiminut hänen henkisenä valmentajana.

Latvalan luulisi olleen valmis mestariksi jo vuosia sitten. Hän on ajanut 195 MM-rallia. Ruotsin rallissa helmikuussa hänestä tulee eniten MM-ralleja ajanut kuljettaja, kun hän ohittaa tilastossa 196 MM-rallia ajaneen Carlos Sainzin.

– Mulla on tosiaan paljon kokemusta ja siihen pitäisi luottaa enemmän, Latvala tuumaa yhdestä vahvimmista voimavaroistaan.

Ehkä Latvalan pitäisi muistaa olla ylpeä pitkästä urastaan. Latvala ei 17-vuotiaana unelmoinut siitä, että hän kilpailisi tehdasautolla rallin MM-sarjassa vielä 17 vuoden kuluttua vuonna 2019. Sitä voisi nimittäin pitää kovempana saavutuksena kuin yksittäistä maailmanmestaruutta.

– Onhan se erikoista, että viime kauden tehdaskuljettajista Craig Breen, Hayden Paddon ja Mads Östberg jäivät tyhjän päälle, Latvala hämmästelee Citroenin ja Hyundain ratkaisuja.

Yhtä erikoista on sekin, että MM-sarjaan palasi Sebastien Loeb, 44, joka Latvalan tavoin oli mukana Walesin MM-rallissa vuonna 2002.

Latvala ja Loeb ajavat tehdastallin WRC-autoja vuonna 2019, koska he ovat voittavia kuljettajia. Latvala vei nimiinsä Australian rallin viime kauden päätteeksi, kun taas Loeb ajoi yllätysvoittoon Katalonian rallissa lokakuussa.

– Tärkeintä on se, että mun vauhti on ollut koko ajan sellaista, että olen ajanut rallien voitoista, Latvala sanoo.

Latvala voitti ensimmäisen MM-rallinsa vuonna 2008, kun hän ajoi ykköseksi Ruotsin rallissa. Siitä lähtien hän on voittanut vähintään yhden MM-rallin joka vuosi. Vastaavaan, vähintään 11 kauden voittoputkeen on pystynyt vain Loeb.

Latvala lähtee jälleen metsästämään mestaruutta, mutta ikä on tuonut viisautta. MM-titteli ei ole enää kaikki kaikessa.

– Tommi sanoi, että mun ei kannata miettiä mestaruutta ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ollenkaan. Riittää, kun ajan sellaista vauhtia, että se riittää palkintopallille, Latvala kertoo Toyotan rallitallin päällikön Tommi Mäkisen ohjeistuksesta.

Latvala aloittaa kolmannen kautensa Toyotan tehdaskuljettajana. Hän on kahden kauden aikana voittanut kaksi rallia, yltänyt palkintopallille yhteensä kahdeksan kertaa ja sijoittunut kahdesti neljänneksi kuljettajien MM-sarjassa.

Latvala aloitti kauden 2017 loistavasti. Hän ajoi toiseksi Monte Carlon rallissa ja voitti Ruotsin rallin, mutta kauden jälkimmäinen puolisko sujui surkeasti. Viime vuonna Latvalan alkukausi meni kehnosti, mutta loppukausi loistavasti. Loppukauden kuudesta viime rallista Latvala voitti Australiassa, oli toinen Turkissa ja Walesissa sekä kolmas Jyväskylän MM-rallissa.

– Loppukausi meni niin hyvin, että mun ei tarvinnut ajatella joululomalla ollenkaan rallia, vaan sain rentouduttua ja kerättyä energiaa. Vuosi sitten mua harmitti Australian keskeytys melkein Monte Carloon asti, Latvala muistelee.

Latvala on useana vuonna parantanut asemiaan kuljettajien MM-sarjassa loppukauden aikana. Kauden viimeiset rallit tuntuvat sopivan Latvalalle alkukauden kisoja paremmin.

– Se on totta. Loppukauden hyvät suoritukset pitäisi saada pysymään samanlaisina, vaikka vuosi ja kausi vaihtuvat, Latvala pohdiskelee.

Latvala ei ole voittanut Monte Carlon rallia, mutta on yltänyt kahdesti toiseksi. Ruotsin rallin hän on valloittanut neljä kertaa ja on hän kyennyt voittamaan Meksikon, Argentiinan ja Portugalin rallitkin. Alkuvuoden kisat eivät ralleina ole Latvalalle mitään mörköjä.

– Kevätkaudella olisi tärkeää, että pystyisin pysymään mukana mestaruustaistossa, Latvala puntaroi rallikautta 2019.

Ott Tänak on viime kauden tulosten perusteella Toyotan ykköskuski kaudella 2019, vaikka virallisesti kuljettajia ei Toyotalla nokkimisjärjestykseen laiteta. Toyotan kolmas kuljettaja kaudella 2019 on Kris Meeke.

– Mulle on tärkeintä, että meillä kaikilla kolmella on samanlaiset autot ja samanlaiset mahdollisuudet kauden alussa. Kauden puolivälin kohdalla voidaan sitten katsoa, että kenellä meistä on parhaimmat mahdollisuudet mestaruuteen. Häntä voidaan sitten ruveta auttamaan, jos niin sovitaan, Latvala kertoo.

Toyotan rallitallin tavoitteena on uusia valmistajien maailmanmestaruus ja voittaa myös kuljettajien mestaruus. Jos Latvala aikoo taistella kuljettajien tittelistä, pitäisi hänen voittaa kauden aikana 3–5 MM-rallia.

– Auto meillä on ainakin riittävän hyvä. Mutta ei siihen voi tuudittautua, vaan koko ajan pitää mennä eteenpäin, Latvala sanoo.

Omassa ajamisessaan Latvala aikoo petrata vauhtiaan yleisöerikoiskokeilla.

– Niillä olen hävinnyt paljon aikaa. Olen ajanut liian rajusti, kun ollaan ajettu asvaltilla sorapyörällä, Latvala harmittelee.

Muutamia sekunteja, mutta ehkä ratkaisevia voittojen kannalta.