Jasmin Miettinen on uusi JyPK-kapteeni – Lauantaina Suomen Cupin puolivälierään vieraaksi TPS

Huhtikuun puolivälissä käynnistyvään naisten jalkapalloliigan kauteen valmistautuva Jyväskylän Pallokerho valitsi kuluvalla viikolla kapteenistonsa. Kapteenina kaudella 2019 toimii Jasmin Miettinen, jolle kausi vihreäpaidoissa on toinen. Hän siirtyi JyPK-paitaan reilu vuosi sitten Kuopion Pallokissoista.



Kapteenin rooli on Miettiselle tuttu, sillä hän ehti kantaa nauhaa myös Pallokissoissa sekä nuorten maajoukkueryhmissä. Tuleva liigakausi on 21-vuotiaalle topparille jo kuudes.



– Tykkään ottaa roolia ja vastuuta sekä vaikuttaa joukkueen asioihin, joten kapteenina oleminen on minulle ihan mukava juttu, Miettinen kertoo.



Varakapteeneina alkavalla kaudella toimivat keskikenttäpelaaja Tiina Tiainen sekä keskikentällä tai puolustuslinjassa uurastava Marika Ritvanen.



Lauantaina JyPK pelaa talvikauden toistaiseksi kovimman ottelunsa, kun Jyväskylän Vehkahallissa ohjelmassa on naisten Suomen Cupin puolivälierä. Siinä JyPK kohtaa Turun Palloseuran.



JyPK selvitti tiensä puolivälieriin vakuuttavin esityksin kaatamalla alkulohkossa kuopiolaisen KuPS:n 5-0 ja oululaisen ONS:n 5-1. Jyväskyläläisten kymmenestä alkulohkon maalista hyökkääjä Henna Honkanen iski neljä, albanialaisvahvistus Lavdije Begolliniin ikään neljä sekä Sanna Rein ja Kia Voutilainen yhdet.



– KuPSia vastaan oltiin ylivoimaisia. ONSia vastaan ei voinut olla ihan tyytyväinen meidän pallolliseen tekemiseen, mutta hienoa, että viimeistelyssä oltiin tehokkaita. Toivottavasti se jatkuu myös liigapeleissä, Miettinen pohtii.



Selkeät voitot Suomen Cupin aiemmista otteluista kertovat joka tapauksessa, että JyPK on uuden valmentajansa Mikko Mannisen alaisuudessa hyvällä tiellä. Miettinen kertoo, että joukkue on kehittynyt entistä yhtenäisemmäksi.



– ”Manun” kanssa ollaan panostettu paljon pallolliseen pelaamiseen ja syöttötyöskentelyyn. Meillä on pelaamisessa selkeä suunnitelma. Joukkueen kokoonpanokaan ei ole hirveästi viime kaudesta muuttunut, joten uskon meidän olevan ensi kaudella vahvoja, Miettinen luottaa.



TPS kärsi omassa Suomen Cupin alkulohkossaan tappion Åland Unitedille, mutta voitto PK-35 Vantaasta riitti jatkopaikkaan. Turkulaiset ovat olleet perinteisesti JyPK:lle hankala vastus. Viime kaudellakin Naisten Liigassa JyPK hävisi TPS:lle kaksi ensimmäistä kohtaamista. Kauden viimeisessä ottelussaan JyPK kuitenkin pääsi nautiskelemaan TPS:n kustannuksella 5-1-voiton.



– TPS taitaa olla nyt aika nuori joukkue, muuta en heistä tiedä. Nämä Suomen Cupin pelit ovat ennen kaikkea harjoituspelejä sarjakautta ajatellen, mutta totta kai voittoa ja jatkopaikkaa lähdetään hakemaan, Miettinen tuumii.



Viime kaudella Naisten Liigassa sekä JyPK että TPS ylsivät ylempään loppusarjaan. JyPK sijoittui lopulta viidenneksi ja TPS kuudenneksi.



Naisten Suomen Cupin puolivälierä: JyPK – TPS pelataan Vehkahallissa lauantaina 9. maaliskuuta klo 12:30.