Jesse Puljujärven kausi NHL:ssä päättyy leikkauspöydälle

Edmonton Oilersia jääkiekkoliiga NHL:ssä edustavan Jesse Puljujärven kausi on ohi, raportoi seuran asioista kirjoittava Oilersnation-sivusto. Sen mukaan Puljujärvi menee ensi viikolla lonkkaleikkaukseen.

Puljujärvi, 20, on pelannut tällä kaudella Oilersissa 46 ottelussa ja tehnyt tehot 4+5=9. Hänen plusmiinuslukemansa on –14. Puljujärvi on pelannut muutamia otteluita myös farmisarja AHL:ssä.

Puljujärvi edustaa kolmatta kautta Oilersia, muttei ole onnistunut vakiinnuttamaan paikkaansa seuran kärkiketjuissa. Tänä talvena nuorukaisen nimi pyöri vahvasti siirtohuhuissa.

Puljujärvi on voittanut urallaan alle 18-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden.

Oilers varasi Puljujärven kesällä 2016 koko varaustilaisuuden neljäntenä pelaajana.