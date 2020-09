Jimmy Butler ja Miami työnsivät Milwaukeen jo melkein ulos NBA:n koronakuplasta

Jimmy Butler heitti 30 pistettä ja johti Miami Heatin 115–100-voittoon Milwaukee Bucksista NBA-koripalloliigan itälohkon pudotuspeleissä. Heat johtaa toisen pudotuspelikierroksen ottelusarjaa voitoin 3–0 ja on enää yhden voiton päässä Bucksin lähettämisestä ulos NBA:n pudotuspelikuplasta Floridan Lake Buena Vistasta.

Mestarisuosikkina pudotuspeleihin lähtenyt Bucks johti peliä 87–75 ennen viimeistä neljännestä, mutta Miami vei viimeiset 12 minuuttia 40–13. Kyseessä oli NBA:n pudotuspelien viimeisen neljänneksen suurin piste-ero sen jälkeen, kun 24 sekunnin hyökkäysaika otettiin käyttöön 1954.

– Tämä ei yllätä minua. Ehkä se yllättää kaikki muut, mutta ei meitä. Meillä on taistelutahtoa. Emme luovuta ikinä. Pelaamme aina voitosta, Butler sanoi ottelun jälkeen.

NBA:n pudotuspelihistoriassa yksikään joukkue ei ole pystynyt nousemaan 0–3-tappioasemasta voittoon. Yrityksiä on ollut 139.

– Meidän on pakko uskoa itseemme. Me pystymme siihen, Bucksin supertähti Giannis Antetokounmpo vakuutti.

Antetekounmpon nilkka nyrjähti ensimmäisellä neljänneksellä, mutta hän pelasi ottelun loppuun ja keräsi 21 pistettä, 16 levypalloa ja 9 syöttöä.

Houston kaatoi Lakersin

Länsilohkossa Houston Rockets avasi toisen pudotuspelikierroksen ottelusarjansa Los Angeles Lakersia vastaan 112–97-voitolla 36 pistettä heittäneen James Hardenin johdolla. Houston on tällä kaudella pelannut niin pienikokoisella miehistöllä, ettei vastaavaa ole nähty NBA:ssa vuosikymmeniin. Joukkueen aloitusviisikossa ei ole yhtään yli kaksimetristä miestä.

– Mielestäni kyse on nopeudesta. He pelaavat todella kovalla vauhdilla sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa. Sitä voi katsella nauhalta, mutta ennen kuin on kentällä, siihen ei saa tuntumaa. Tänä iltana saimme tuntuman heidän vauhtiinsa, ja meidän pitäisi olla täysin tietoisia siitä seuraavassa pelissä, Lakersin LeBron James selvitti.