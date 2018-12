Jipsillä revanssi mielessä Bandyliigan jatkuessa – Kampparien tiivis puolustus ollut viime kohtaamisissa liikaa

Jyväskylän Seudun Palloseuran kotiottelujen putki jääpallon Bandyliigassa jatkuu perjantai-iltana, kun vieraaksi Viitaniemen monttuun saapuu perinteikäs Kampparit Mikkelistä.



JPS:llä on jo takanaan neljä perättäistä kotiottelua, joista tuloksena kaksi niukkaa 4-5-tappiota (Botnia ja Akilles) sekä kaksi murskavoittoa (OLS ja Tornio).



Kiireisen kauden aloituksen jälkeen JPS on parin viime viikon aikana päässyt keskittymään harjoittelemiseen, sillä Bandyliigassa on vietetty maaottelutaukoa. Suomen jääpallon A-maajoukkue pelasi viime viikonvaihteessa neljän maan turnauksessa Ruotsin Rättvikissä. JPS:n riveistä maajoukkueessa mukana oli keskikenttäpelaaja Lasse Tammilehto. 23-vuotiaalle Tammilehdolle maajoukkuekomennus oli uran ensimmäinen. Kamppareista Suomi-paidassa mukana oli hyökkääjä Kalle Lempinen, joka johtaa Bandyliigan pistepörssiä tehoin 12+5=17.



Rättvikin turnauksessa Suomi kukisti Ruotsin niukasti 5-4, Norjan selkein lukemin 10-1 sekä hävisi Venäjälle 5-8.



– Mitä Lassen kanssa olen jutellut, oli hän hieman pettynyt siihen, ettei peliaikaa hirveästi tullut. Kokemuksena ensimmäinen maaottelureissu oli kuitenkin tärkeä ja hyvin Lasse kansainvälisessä vauhdissa mukana pysyi, JPS:n päävalmentaja Mika Hyppönen kertoo.



Kaiken kaikkiaan kauden viidestä sarjaottelustaan JPS on voittanut kaksi ja hävinnyt kolme. Perjantaina vastaan saapuva Kampparit on napannut yhden voiton enemmän. Sarjataulukossa JPS on seitsemäntenä, Kampparit viidentenä.



Perjantai-iltana JPS:llä on varmasti revanssi mielessään tutusta mikkeliläisryhmästä. Viime keväänä JPS ja Kampparit kohtasivat Bandyliigan välierissä. Runkosarjassa JPS:n taakse jäänyt Kampparit onnistui kampeamaan punapaidat ulos finaalista suoraan otteluvoiton 3-0. Myös tällä kaudella joukkueet ovat jo kertaalleen kohdanneet, kun Kampparit voitti kotijäällään kauden avausottelussa jyväskyläläiset lukemin 6-1.



– Kampparit puolustaa todella tiiviisti; käytännössä yhdeksällä miehellä sumputtavat omaa aluettaan. Hyökkäyspäässä Lempinen sekä vanha herra Kimmo Huotelin kykenevät ratkaisemaan otteluita vaikka yksinään. Tuo kaksikko meidän pitää saada kuriin, JPS-luotsi Hyppönen tietää.



– Vieraissa hävittiin 6-1, mutta se ei kerro koko totuutta. Kampparit viimeisteli tuolloin melkein jokaisesta paikastaan, kun taas meillä pallo poltteli lavassa, vaikka tapahtumia hallittiin. Joka tapauksessa paljon pitää siitä pelistä parantaa, että Kampparit kaatuu, Hyppönen jatkaa.



Hyppönen kertoo, että maaottelutauon tuoman harjoittelu- ja lepotauon jäljiltä joukkue on hyvässä tikissä. Ainoa varma poissaolija on Atte Hänninen, joka sai aivotärähdyksen joulukuun alussa JPS:n edellisessä ottelussa kaaduttuaan ja lyötyään päänsä vastustajan polveen.



Jääpallon Bandyliigaa Viitaniemen jäällä: JPS – Kampparit pelataan perjantaina 14. joulukuuta klo 19:00.