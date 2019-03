JoSePa pysyi Leijonan vauhdissa puoli matkaan saakka

Joutsan Seudun Pallo ei kuulu Futsal-liigan suosikkeihin, mutta pudotuspelien avauksessaan Leijona Futsalia vastaan pieni mutta pippurinen joutsalaisseura osoitti, että sattumalta nousijajoukkue ei puolivälieriin tunkeutunut. LeiF voitti 8–3 (3–2), mutta JoSePa pisti pitkään hyvin hanttiin.

– Toisen jakson alkukin oli vielä hyvä, kun saatiin erikoistilanteesta tasoitus. Kokonaisuutena ihan hyvä vääntö meiltä, mutta sitten kun noin taitava joukkue pääsee parin maalin karkumatkalle, niin sitten ero helposti repeää, JoSePan valmentaja Mikko Paappanen muistutti.

Joukkueet kohtaavat uudestaan Toijalassa heti sunnuntaina. Erinomaisessa kevätvireessä oleva viime vuoden hopeamitalisti LeiF on luonnollisesti ylivoimainen suosikki myös toisessa ottelussa. Viikon päästä pelataan sitten Joutsassa ainakin kerran.

– Häviämään ei tietenkään olla lähdössä, sillä ei sellaista häviämään lähtevää joukkuetta kannattaisi edes valmentaa. Mutta onhan se niin, että tämä kaikki on meille mainiota kokemusta. Ja sillä tavalla pelin henki on selvä, että voittamalla seuraava peli, meillä on kotietu, kun kaksi seuraavaa peliä ovat kotona, Paappanen ynnäili.

– Käydään joukkueen kanssa tämä peli läpi, ja yritetään karsia helpot virheet jatkossa pois. Sellaisista ne maalit usein syntyvät, Paappanen kertoi.