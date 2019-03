JoSePan ensimmäinen futsal-liigakausi päättyi, mutta jälkimaku oli hyvä – Joukkueenjohto joutui jännittämään ennen kautta

Joutsan Seudun Pallon tie katkesi suoraan kolmessa ottelussa Futsal-liigan puolivälierissä. Akaalainen Leijona Futsal voitti joukkueiden kolmannen kohtaamisen maalein 7–3 (3–3), ja kun JoSePalla oli takana kaksi tappiota viime viikonlopun vierasotteluista, ei tuloksessa jäänyt jossiteltavaa.

– Kyllähän joukkueiden tasoero kävi selväksi tässä sarjassa, myönsi JoSePan päävalmentaja Mikko Paappanen.

– En tosin usko, että vastustajankaan päävalmentaja on tähän iltaan kovin tyytyväinen. Leijona antoi meille paljon hyviä paikkoja, mutta emme pystyneet hyödyntämään niitä riittävän hyvin.

JoSePa piti pintansa hyvin ensimmäisellä puoliajalla.

– Leijonalla on yleensä hyvä, järjestelmällinen puolustusryhmittely, mutta nyt joukkue ei ollut ihan tasollaan.

– Silti kokemus ja kovuus riittivät voittoihin näissä otteluissa.

JoSePan lähtökohdat otteluun eivät olleet ihan parhaat mahdolliset, sillä loistavan kauden pelannut Aake Partio oli saanut jalkavamman edellisessä ottelussa ja liikkui hallissa kyynärsauvojen kanssa.

Niko Rantanen tosin paikkasi Partiota erinomaisesti.

Vaikka JoSePa sarjan hävisikin, ei Joutsassa heitelty rantapalloja liikuntahallin lattialle. Heittelyn sijaan yleisö antoi kotijoukkueelle raikuvat ja pitkäkestoiset aplodit.

Paappanenkaan ei vaikuttanut maansa myyneeltä.

– Hyvä kausi meillä on ollut. Periaatteessa saimme sen, mitä lähdimme hakemaankin. Seitsemäs sija on nousijajoukkueelle ihan hyvä.

Tosin Paappanen olisi halunnut saada joukkueelleen kunnollisen loppuhuipennuksen.

– Ihan kaikkea sitä, mitä on harjoituksissa tehty, ei saatu mitattua ulos.

Paappasen mukaan pelaajilta on jo udeltu, millaisia suunnitelmia heillä on ensi kaudeksi – mutta utelu on ollut aika varovaista.

– Eihän tässä ruveta sopimuksia sorvaamaan kesken pudotuspelien, Paappanen hymähti.

– Toivottavasti pääsemme jatkamaan suurin piirtein samalla rungolla kuin tänä vuonna. Jos joku muuttaa täältä pois, uusien pelaajien löytäminen voi olla hieman haastavaa.

Samalla hän muistutti, että Joutsassa ei pelata ammattilaisfutsalia.

– Eiköhän jokaisen pidä vähän huokaista ennen kuin ensi kautta ryhdytään suunnittelemaan.

Liikunnan Riemun nouseminen takaisin Futsal-liigaan herättää Paappasessa pelkästään positiivisia tuntemuksia.

– On hienoa, että saamme lisää hyviä paikalliskamppailuita.

Myös joukkueenjohtaja Petri Hentinen oli tyytyväinen kauden kokonaisuuteen.

– Lähtökohtana oli se, että meidän ei tarvitse sarjapaikkaa juuri miettiä, ja siinä onnistuimme hyvin, Hentinen sanoi.

Ensimmäinen kausi Futsal-liigassa ei ollut liian haastava myöskään seuraorganisaatiolle.

– Ei liigassa ole ollut mitään yllättävää. Ennen kauden alkua jännitimme, että näinköhän tausta ovat riittävän hyvässä kunnossa – ja olivathan ne.

JoSePan puheenjohtaja Marika Seppälä oli samoilla linjoilla joukkueenjohtajan kanssa.

– Fiilikset ovat tosi positiiviset, miehet hoitivat homman hienosti, Seppälä kiitteli.

– Tulos oli parempi kuin odotettiin.