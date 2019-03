Joel Armia iski hattutempun Rangersin verkkoon – "Hänellä on hyvä laukaus ja hän näytti sen"

Montrealin Joel Armia on iskenyt jääkiekon NHL-uransa ensimmäisen hattutempun. Armia viimeisteli kolme maalia, kun Canadiens kaatoi New York Rangersin vieraissa 4–2.

Armia vei vieraat ensin 2–1-johtoon toisessa erässä. Hän nosti taidokkaasti kiekon maalin kattoon yli Rangers-vahti Henrik Lundqvistin ehdittyään ensimmäisenä päädystä hieman oudosti kimmonneeseen irtokiekkoon.

Toisen maalinsa suomalaishyökkääjä iski kolmannen erän alussa. Hän pääsi Jesperi Kotkaniemen syötöstä kahdella yhtä vastaan -hyökkäykseen ja yllätti Lundqvistin etukulmasta. Osuma vei Montrealin 3–1-johtoon.

Kolmannen osumansa Armia upotti lopussa tyhjiin sen jälkeen kun Rangers oli ensin tullut maalin päähän.

Armia on tehnyt tällä kaudella kymmenen maalia.

– En ole tehnyt yhtään hattutemppua Suomen Liigassakaan, vain kahta maalia (per ottelu), joten edellisestä on vierähtänyt tovi. Tiesin, että jos saan maalipaikkoja, upotan ne, Armia sanoi NHL.comin mukaan.

– Hänellä on hyvä laukaus ja hän näytti sen tänään. Toivottavasti tästä saatava itseluottamus auttaa häntä tekemään lisää maaleja meille, sanoi Montrealin päävalmentaja Claude Julien.

Armian hattutempusta iloitsi myös joukkuetoveri Brendan Gallagher.

– Se on siistiä. Hän on iso osa ryhmäämme ja hän on sopeutunut joukkueeseen ja täyttänyt roolinsa. On hienoa nähdä, kun kaverit saavat omat hetkensä.

Voitto oli Montrealille tärkeä. Joukkue on itälohkossa kuudentena ja kiinni pudotuspelipaikassa, mutta yhdeksäs sija ja pudotuspeliviivan huonompi puoli on vain kahden pisteen päässä.

Aho rankaisi virheestä

Armia ei ollut kierroksen ainoa suomalainen, joka teki maalin hyödyntämällä maalivahdin yllättänyttä pomppua. Sebastian Aho iski Carolinan voittomaalin tällä tavoin 5–2-voitossa St. Louisista.

Ottelu oli toisessa erässä 2–2 ja Carolina pelasi alivoimaa, kun Teuvo Teräväinen purki kiekon St. Louisin päähän. St. Louis -vahti Jake Allen lähti hakemaan kiekkoa kulmasta, mutta arvioi sen liikeradan väärin, ja kiekko ehtikin kimmota maalin taakse Allenin jäädessä kulmaan, kauas maalinsa suulta. Aho syöksyi kiekkoon ensimmäisenä, kiersi maalin ja laittoi kiekon reppuun Allenin yrittäessä turhaan heittäytyä maaliviivalle.

Aho oli tätä ennen kirjauttanut syötön Justin Faulkin maaliin avauserässä. Teräväinen syötti Ahon maalin lisäksi myös Jordan Staalin osuman kolmannessa erässä.

Neljäs perättäinen voitto nosti Carolinan pudotuspeliviivan paremmalle puolelle.

Minnesotasta siirtynyt Mikael Granlund kirjautti syöttöpisteen ensimmäisessä ottelussaan uudessa seurassaan Nashvillessä. Predators kärsi kuitenkin 3–5-tappion Winnipegille, joka nousi Keskisen divisioonan kärkeen.

Pekka Rinne torjui Nashvillen maalilla 27 kertaa ja antautui kolmesti.

Pudotuspelitaistelu kiristyy

Itälohkossa sijoilla 10 ja 11 olevat Philadelphia ja Buffalo pitivät pudotuspelihaaveensa elossa voitoilla.

Buffalo kaatoi Pittsburghin kotonaan 4–3 jatkoajalla. Pittsburghin Juuso Riikola kirjautti ottelussa syöttöpisteen. Ratkaisumaalin teki jatkoajalla Conor Sheary.

Buffalo nousi seitsemän pisteen päähän itälohkon viimeisestä pudotuspelipaikasta. Pittsburgh putosi yhdeksänneksi, juuri viivan väärälle puolelle.

Philadelphialla matkaa pudotuspeliviivaan on puolestaan viisi pistettä. Flyers haki New Jerseystä 6–3-vierasvoiton.

Washington otti kolmannen perättäisen voiton lyömällä New York Islandersin vieraissa 3–1. Hallitseva mestari nousi itälohkossa viidenneksi, tasapisteisiin neljäntenä olevan Islandersin kanssa.