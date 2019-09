Joel Banks uskoo taistelutahdon ratkaisevan Turkkia vastaan

Suomen lentopallomaajoukkue nautiskeli maanantaina Ljubljanan pimeässä mutta lämpimässä illassa Stozice-areenan fanialueella tapaamisesta EM-kisoihin saapuneiden suomalaiskannattajien kanssa. Juontaja Kaj Kunnas sihisi tunnelmaa ja Costello Hautamäki johti kitaran kanssa yhteislauluja: Sankarit ja illan päätteeksi Olen suomalainen.

Keskiviikkoiltana lentopallomaajoukkuetta katsotaan oikein silmiin. Viimeistään EM-kisojen viimeisessä alkulohkopelissä Turkkia vastaan ratkeaa, ovatko vaikean kesän läpikäyneet lentopalloilijan lopulta sankareita kaikki.

– Se on meidän loppuottelumme, päävalmentaja Joel Banks sanoi maanantaina.

Tuolloin hän ei vielä tiennyt, että Pohjois-Makedonia voittaisi maanantain myöhäispelissä Valko-Venäjän. Ennen tiistai-illan pelejä oli näin mahdollista, että Suomen jatkopaikka voisi varmistua jo tiistai-iltana, jos Slovenia ja Turkki voittaisivat omat ottelunsa.

Muussa tapauksessa Suomi tarvitsee voiton Turkista päästäkseen Ljubljanan alkulohkon neljän parhaan joukkoon ja jatkopeleihin.

– Me tulimme tänne mielessänne tehtävä, se on päästä alkulohkon neljän parhaan joukkoon ja jatkoon. Tunnemme Turkin, he tuntevat meidät. Tämä on viimeinen alkulohkopeli, joten molemmilla joukkueilla on yllin kyllin materiaalia vastustajan pelitavasta.

– Meidän täytyy olla fyysisesti valmiita, pelaajien pitää olla optimaalisessa vireessä kun ottelu alkaa. Fysio- ja lääketieteellisen henkilöstömme tehtävä on yrittää saada jokaisen pelaajan polttoainetankki niin täyteen kuin mahdollista. Henkisesti ratkaisevaa on se, miten pystymme pistämään kaiken muun sivuun ja keskittymään Turkki-peliin.

"Todellista vuoristorataa"

Kaiken muun sivuun siirtäminen tarkoittaa toipumista alkulohkon kolmannen pelin pettymyksestä. Jatkopaikka oli jo melkein Suomen, mutta kaksi ensimmäistä erää voittanut Suomi ei saanut Valko-Venäjän niskaa taitettua, vaan kärsi maajoukkuekauden toistaiseksi kitkerimmän tappionsa.

– On tärkeätä suhtautua tuloksiin rationaalisesti, olla rehellisiä ja tunnustaa virheemme, koska se miten pystymme ponnahtamaan takaisin Valko-Venäjä-ottelun pettymyksestä, määrittää miten EM-kisamme sujuvat, Banks sanoi.

Tämän vuoksi Banks uskoo joukkuehengen ja taistelutahdon voivan ratkaista ottelun Turkkia vastaan.

– Se, miten tämä joukkue on kesän aikana kehittynyt, on ollut suomalaisen joukkue- ja taisteluhengen kehittymistä, joukkueen yhtenäisyyttä. Se on mahdollisesti tärkein asia Turkkia vastaan. Taktiikalla on merkityksensä, tekniikalla on merkityksensä, mutta taistelutahtomme voi hyvinkin ratkaista voitammeko vai häviämmekö.

Banksin johdolla Suomi on voittanut toistaiseksi vain yhden ottelun. Päävalmentaja myöntää kesän olleen hänelle vuoristoratakyytiä.

– Olen oppinut paljon suomalaisesta kulttuurista ja suomalaisista pelaajista. Ja ennen kaikkea siitä, miten voin parhaiten auttaa näitä pelaajia. Se on ollut valtaisa prosessi minulle ja se jatkuu edelleen. Mielestäni joukkueen ilmapiiri ja yhtenäisyys ovat todella nousseet tämän turnauksen aikana. Koko kesä on ollut todellista vuoristorataa, kun olen opetellut tuntemaan pelaajat.