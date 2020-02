Joel Pohjanpalo viimeisteli HSV:n tasoituksen lisäajalla

Hampurilaisen HSV:n suomalaisjalkapalloilija Joel Pohjanpalo toi joukkueensa lisäajalla tasoihin vierasottelussa Hannoveria vastaan. Pohjanpalon puskumaali jäi ottelun päätösosumaksi, joten Saksan toiseksi korkeimman sarjatason kamppailu päättyi 1–1.

Pohjanpalo tuli vaihdosta kentälle runsaan tunnin pelaamisen jälkeen ja viimeisteli maalinsa lisäajan kuudennella minuutilla kulmapotkutilanteesta.

Tammikuun loppupuolella lainasopimuksella Bayer Leverkusenista HSV:hen siirtynyt Pohjanpalo on päässyt hampurilaisjoukkueessa kolmesti vaihdosta kentälle. Maaleja hän on tehnyt kaksi, joten suomalaishyökkääjän osumatahti on ollut hyvä.

HSV on Saksan 2. Bundesliigassa toisena.