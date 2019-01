Johannes Bö pitää muita pilkkanaan miesten ampumahiihdossa

Miesten ampumahiihdon luonnonlaki on, että yksi on yli muiden. Maailmancupin seitsemän kertaa peräkkäin voittaneen Ranskan Martin Fourcaden jälkeen voittajan valtikka on Norjan Johannes Böllä.

Maailmancupia ylivoimaisesti johtava Bö voitti perjantaina Italian Anterselvassa 10 kilometrin pikakisan. Voitto oli hänelle kymmenes kauden 13 cup-kisassa.

Bö antoi muille lievää tasoitusta, kun häneltä karkasi pystyampumapaikalla yksi laukaus ohi. Toiseksi tullut, Bölle 17,5 sekuntia hävinnyt ja Norjan kaksoisvoiton varmistanut Erlend Bjöntegaard ampui ilman sakkoja.

Ilman sakkoja kisasta selvisi myös neljänneksi sijoittunut Fourcade, mutta puhtaalla ammunnallakin hän hävisi voittaja Bölle 21,3 sekuntia.

Suomen Tero Seppälä oli kahdella pystypaikan hudillaan 41:s ja selviytyi lauantain takaa-ajoon.