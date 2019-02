Johaug palaa lauantaina arvokilpailunäyttämölle neljän vuoden jälkeen – Ruotsin Ebba Andersson ei pysty osallistumaan yhdistelmäkilpailuun

Norjan hiihtäjäsuuruus Therese Johaug saavutti vuonna 2015 Falunin MM-hiihdoissa kolme kultamitalia, mutta tuskin uskoi, että seuraaviin arvokilpailustartteihin olisi hänellä aikaa neljä vuotta. Vuosi 2016 oli maastohiihdossa välivuosi arvokilpailujen osalta, ja kahden seuraavan talven kilpailuista Johaug oli sivussa dopingrikkeestä saamansa kilpailukiellon takia.

Johaug ei päässyt puolustamaan MM-kultiaan Lahdessa vuonna 2017. Vuotta myöhemmin väliin jäivät Pyeongchangin talviolympialaiset.

Lauantaina hän kilpailee yhdistelmäkilpailussa Itävallan Seefeldissä järjestettävissä MM-kilpailuissa.

– Tämä on kilpailu, jota olen odottanut hyvin, hyvin, hyvin kauan. Päivästä tulee hieno, kun saan lähtönumeron ja kuulen lähtölaukauksen, Johaug kertoi norjalaisen uutistoimisto NTB:n mukaan.

– Kaiken jälkeen olen takaisin täällä ja valmiina MM-starttiin. Tulen olemaan vähän hermostunut, Johaug jatkoi.

Johaug voi luottaa kuntoonsa, jos mittarina käytetään menestystä kauden maailmancupissa. Marraskuussa maailmancupiin palannut norjalainen on voittanut kauden kaikki maailmancupin normaalimatkojen kilpailut, joihin hän on osallistunut. Voittokulku alkoi Rukalla, ja viimeisin maailmancupin voitto on tammikuun lopulta Ruotsin Ulricehamnista.

– Ymmärrän, että minuun kohdistetaan valtavat odotukset. Minulla on mennyt hyvin, ja se antaa tietysti luottoa, Johaug viittasi kauden aiempaan menestykseen.

Ruotsin mitaliodotukset sen sijaan kokivat kolauksen, kun maan kärkihiihtäjiin lukeutuva Ebba Andersson jättää sairastumisen takia väliin lauantain kilpailun. Anderssonin puuttuminen voi parantaa Suomen Krista Pärmäkosken mitalimahdollisuuksia.