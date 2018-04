Johaugilla kyynelet silmissä: "Marit on merkinnyt minulle paljon sekä kilpailijana että ystävänä"

Therese Johaug kertoi kyynelten nousseen silmiin, kun hän kuuli Marit Björgenin päätöksestä lopettaa uskomaton maastohiihtouransa. Johaug ja Björgen ovat hyviä ystäviä, ja Björgen on seissyt Johaugin rinnalla tämän kärsiessä dopingista saamaansa kilpailukieltoa.

– Tunnen oloni todella nöyräksi. On vaikea ajatella, että Marit ei ole enää osa maajoukkuetta, mutta tuen hänen päätöstään, Johaug kertoi.

– Marit on merkinnyt minulle paljon sekä kilpailijana että ystävänä. Hän on aina ollut esikuvani ja se ihminen, joka on auttanut minut urheilijaksi joka olen. Haluan kiittää häntä kaikista hienoista muistoista, Johaug jatkoi ja vannoi pitävänsä tiiviisti yhteyttä ystäväänsä.

Johaug sai tietää ratkaisusta Björgeniltä, kun tämä soitti hänelle.

– Kyynelet valuivat, se on myönnettävä.