Jokereille kolmas peräkkäinen voitto – Norman ratkaisi loppuvaiheissa

Jokerit otti kolmannen peräkkäisen voiton KHL-jääkiekkoliigassa, kun Neftehimik Nizhnekamsk kukistui kotihallissaan. Jokerien voittomaalin 2–1 teki John Norman reilut pari minuuttia ennen päätössummeria.

Ottelun kaikki maalit nähtiin päätöserässä. Ensin Henri Ikonen teki Normanin syötöstä vierasjohdon, jonka Neftehimik kuittasi Aleksandr Bryntsevin osumalla. Norman oli kuitenkin oikeassa paikassa maalin edessä ja napautti Ikosen syötöstä lopulta voiton tuoneen maalin. Jokerien maalilla Janis Kalnins kirjasi 27 torjuntaa.

Jokerit on ottanut viidestä viime pelistään neljä voittoa ja on liigan läntisessä konferenssissa kuudentena. Seuraavista kuudesta pelistä Jokereilla on viisi kotona, niistä ensimmäisenä HK Sotshi -kohtaaminen 8. lokakuuta.