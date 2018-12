Jokerit jatkoi maajoukkuehyökkääjä Anttilan sopimusta

Jääkiekon KHL:ssä pelaava Helsingin Jokerit teki kaksivuotisen jatkosopimuksen hyökkääjä Marko Anttilan kanssa. Uusi sopimus ulottuu kevääseen 2021 saakka. Anttila pelaa Jokereissa kolmatta kauttaan.

– Anttila on huippuammattilainen, joka on kolmen jokerivuotensa aikana ollut joukkueelle äärimmäisen arvokas pelaaja niin täysin kentällisin kuin alivoimalla. Hän on pystynyt edelleen kehittymään pelaajana, tuonut jokaisena iltana ison jokeriasenteen kaukaloon ja tehnyt tärkeitä maaleja, Jokerien GM Jari Kurri kertoi helsinkiläisseuran verkkosivuilla.

Anttila, 33, debytoi Suomen A-maajoukkueessa kaudella 2007–08 ja on edustanut Suomea kaksissa MM-kilpailuissa ja viime talven olympialaisissa. Kotimaisessa Liigassa Anttila edusti Ilvestä ja TPS:ää ennen kuin siirtyi ensimmäisen kerran KHL:ään vuonna 2013. Hän on pelannut myös Ruotsin pääsarjassa.