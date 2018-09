Jokerit jatkoi voittotahtia, katsojat taas vähissä

Jokerit porskutti viidenteen peräkkäiseen kotivoittoon, kun se löi Metallurg Magnitogorskin 5–3. Vieraiden suomalaishyökkääjä Iiro Pakarinen iski avausosuman, mutta länsilohkon ykkönen meni pian menojaan.

Jokerit on lihottanut pistetiliään kauden jokaisessa pelissä. Viime syksynä Jokerit voitti ennätyksekseen 15 peliä peräkkäin.

– Kun kulkee, niin kulkee. Meillä on tosi hyvä porukka ja henki tässä kopissa, Jokerien varakapteeni Sami Lepistö kiteytti.

Jos kaukalossa Jokerien luistin liikkuukin tehokkaasti, vastapainoksi lehtereillä on väljää. Jokerien yleisötavoite on 10 500 katsojaa per ottelu. Seura on jäänyt tavoitteesta viidessä pelissä yhteensä yli 12 000 katsojan päähän, koska yleisömäärät ovat pysyneet selvästi alle kymmenessä tuhannessa katsojassa.

Keskiviikkona paikalla oli 7 203 katsojaa. Maanantaina Jokerit jäi KHL-historiansa heikoimpaan yleisölukemaan 7 186 katsojalla.

Pallo kerrallaan

Pääsylipun keskihinta on noin 20 euroa, joten yleisökato tietää jo nyt peräti neljännesmiljoonan euron lovea budjetoituun. Kaudessa on kaikkiaan 31 runkosarjapeliä, joten nykykaavalla yleisökato tuottaisi liki 1,5 miljoonaa euroa pakkasta talousarvioon.

– Se on tietysti haaste. Mutta me ajattelemme, kuten Lennart-isä opetti Björn Borgia – pallo kerrallaan, Jokerien toimitusjohtaja Jukka Kohonen sanoi.

– Emme voi ajatella niin, että koko ajan sitä (vajetta) lasketaan. Jokaiseen peliin yritämme, että ottelutapahtuma on entistä parempi ja kiinnostavampi, Kohonen totesi.

Jokeri-johtaja ei piiloudu perinteisen kliseen taakse, että katsotaan mihin yritys riittää. Kohonen luottaa lauseeseen, että tehdään kaikki mitä voidaan.

– Jos ei päästä tavoitteeseen, niin tutkitaan asia. Ja etsitään syylliset ja rangaistaan syyttömiä, Kohonen sanoi hirtehisesti.

Kohosen haastattelun aikana pauhasi äkisti Jokerien maalimusiikki. Se tietänee kenties hyvää myös lipunmyyntiin.

– Viimeistään finaaleissa kohenee – näin vitsinä. Mutta uskon, että tämä piristyy, Kohonen pohti.