Jokerit kiinnitti SaiPan tehohyökkääjän

Jääkiekon KHL:ssä pelaava Jokerit vahvisti ensi kauden joukkuettaan hyökkääjä Ahti Oksasella. SaiPassa Liigaa pelannut Oksanen teki päättyneellä kaudella 48 runkosarjaottelussa pisteet 15+16=31.

– Oksanen on kehittyvä pelaaja, joka on pystynyt viime vuosina ottamaan hyviä steppejä eteenpäin. Hän on isokokoinen ja vahva hyökkääjä, jonka kamppailuvoima näkyy erityisesti laitojen lähellä ja maalinedustalla. Hänellä on lisäksi hyvä laukaus ja siten maalintekopotentiaalia, Jokerien GM Jari Kurri luonnehti seuran verkkosivuilla.

Oksanen, 26, pelasi SaiPassa kaksi kautta. Aikaisemmin hän kiekkoili Pohjois-Amerikassa Bostonin yliopiston riveissä. Espoolaisen kiekkokoulun kasvatille kertyi otteluita myös AHL:ssä ja ECHL:ssä.

Jokerit teki sopimuksen myös hyökkääjä Konsta Hirvosen kanssa. Hän edusti tällä kaudella HIFK:n A-nuoria.