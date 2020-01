Jokerit nousi kolmen maalin takaa voittoon

Jokerit osoitti jälleen jääkiekon KHL-liigassa, että se kykenee feenikslinnun tavoin ihmeisiin. Torstaina se yksi jatkoaikavoittoon oltuaan kolme kertaa tappiolla. Lauantaina Jokerit kiipesi Jesse Joensuun kahdella maalilla 0–3-ahdingosta kiinalaisjoukkue Kunlun Red Starin kaatoon maalein 4–3.

– Upea nousu, jos 0–3:sta vedät 4–3:een, Jokerien valmentaja Lauri Marjamäki hehkutti heti pelin jälkeen Viasatin tv-haastattelussa.

Pistesaalistuksista huolimatta viime aikojen ottelujen kulku ei varmasti ole ollut Jokerien valmennusjohdon mieleen. Näytti melkein kiinalaiselta mysteeriltä, miksi kotijoukkue aloitti taas tahmeasti. Kunlunilla alkoi kiilua silmissä historian ensimmäinen voitto Helsingissä.

– Teemme tätä itsellemme vaikeaksi. Taitotasomme riittää, kunhan vain saadaan kone käyntiin, Jokerien Joensuu pohti.

Onnetar avitti isosti kiinalaisvierasta 0–2- ja 0–3-osumissa. Kunlunin kolmas maali 22. minuutilla oli kuin elokuvakäsikirjoitettu. Veli-Matti Savinainen sai mailallaan blokattua vetoa, mutta kiekko kimposi maalin sivustalta puolustaja Tommi Kivistön luistimesta Jokeri-maalivahti Janis Kalninsin taakse.

– Ensimmäinen maalimme ja Mika Niemen tekemä toinen olivat tosi tärkeitä. Saatiin tarvittava herätys, virtaa, Joensuu taustoitti.

Useita läheltä piti -tilanteita

Jokerien maalipaikat eivät alkuun tuottaneet hedelmää. Joensuu onnistui ohjaamaan 1–3-kavennuksen toisessa erässä, mutta ketsuppipullon poksahtamista saatiin odottaa päätöserään.

Sitä ennen läheltä piti -tilanteita olivat muun muassa Joensuun läpiajo, Nicklas Jensenin tolppakuti ja mailan rikkoontumiseen tärvääntynyt Sami Lepistön loistopaikka.

Jokerit tehtaili lopulta viimeisellä 20-minuuttisella kolme maalia. Tulostilanne kehittyi niin vääjäämättömästi, että useimmat 9 016 katsojasta taatusti uskoivat kotijoukkueen nousuun.

– Tämä antaa luottoa. Vaikka on niin sanotusti epätoivoinen tilanne, niin tiedetään, että jos me saadaan se yksi, niin meillä on mahdollisuus tehdä niitä enemmän, Joensuu kuvasi.