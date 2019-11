Jokerit päätti KHL-kotipeliensä sarjan tappioon Sibir Novosibirskille, Sibirin suomalaiset terhakkaina

Jokerien neljän ottelun mittainen pisteputki jääkiekon KHL-liigassa päättyi, kun Sibir Novosibirsk löi sen 4–1. Sibirin sankareina kunnostautuivat maalivahti Harri Säteri 36 torjunnalla sekä kenttäpelaajat Mikael Ruohomaa (2+1), Jukka Peltola (0+2), Juuso Puustinen (1+0) ja Jyrki Jokipakka (0+1).

– Iso voitto. Etenkin henkisesti, kun saatiin katkaistua tämä kahdeksan pelin tappioputki, Puustinen hehkutti.

Sibirin kaikki maalit yhtä lukuun ottamatta syntyivät erikoistilanteista.

– Olemme pelanneet hyvää yv:tä, mutta aikaisemmin maalit ovat jääneet puuttumaan. Toivottavasti ketsuppipullo aukesi nyt, Puustinen kertoi.

Jokerien yhdysvaltalaishyökkääjä Brian O´Neill sai Sibirin kömmähdyksen myötä avopaikan lyöntilaukaukseen, ja hän viimeisteli alivoimalla avausosuman.

Venäläisjoukkueen kuitti koitti pikaisesti, sillä suomalaisduo Ruohomaa ja Peltola alusti 17 sekuntia myöhemmin Puustisen takatolpalta iskemän 1–1-tasoituksen.

Sibir vastasi myös seuraavasta maalista, joka oli Nikita Korotkovin taidonnäyte pitkän läpiajon ja maalivahti Janis Kalninsin kahvituksen myötä. Ruohomaan ylivoimalla pyssyttämä 3–1-osuma päätösjaksolla vahvisti vieraiden otetta pistesaalistukseen.

– Pelillisesti olimme päällä, hallitsimme. Mutta tulos ratkaisee, Jokerien Marko Anttila harmitteli tehottomuutta.

Puolet pelattu

Jokerit on pelannut tismalleen puolet runkosarjan 62 ottelustaan. Se on läntisen konferenssin taulukossa sijalla kahdeksan. Pisteitä sillä on tilillään 37, tehtyjä maaleja 83 ja päästettyjä 82.

– Olemme parantaneet koko ajan. Alku oli huono meiltä, puuttui työnteosta ja taistelusta, Anttila puntaroi.

Jokerien edellä on tasaista, kuusi lähintä jäljitettävää on pienillä eroilla korkeintaan seitsemän pisteen päässä.

Kuluvalla KHL-kaudella voitosta varsinaisella peliajalla saa entisen kolmen sijaan enää kaksi pistettä. Siksi rästiottelut viemällä ja pienelläkin voittokululla helsinkiläisjoukkue pystyisi petraamaan listasijoitustaan useita pykäliä pikaisesti.

– Kyllä meillä on kova halu päästä ylös taulukossa. Tiedämme, että tasaista on. Hieno tilanne, Anttila ennakoi.