Jokerit täydensi ensi kauden KHL-palapeliään kahdella pelaajasopimuksella

Helsingin Jokerit kiinnitti jääkiekon KHL-joukkueeseensa kanadalaispuolustaja Alex Grantin, 29, ja latvialaismaalivahti Janis Kalninsin, 26. Grant on kiekkoillut aikuisuransa aikana pääosin AHL:ssä, missä runkosarjaotteluita on kertynyt 466 puolustajalle muhkein pistein 73+186=259.

– Grant tuo joukkueeseemme niin kiekollista kuin ylivoimapelinkin osaamista. Hän on right-puolen pakki, jolla on erinomainen, kova laukaus. Meille tärkeää oli myös se, että hän on nimenomaan joukkuepelaaja, Jokereiden GM Jari Kurri kertoi helsinkiläisseuran verkkosivuilla.

Grant, 29, on kokeillut taitojaan myös NHL:ssä, mutta näyttöpaikat Anaheimin ja Arizonan riveissä jäivät yhteensä seitsemään otteluun.

Kalnins torjui edelliskaudet KHL-joukkue Riian Dinamon maalilla ja on edustanut Latviaa MM-kilpailuissa kolmena vuonna.