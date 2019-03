Jokerit vei jännitysnäytelmän ja kavensi Dinamon johtoa

Jokerien kausi KHL-jääkiekkoliigassa jatkuu vähintään ottelun verran, kun se voitti pakkoraossa Dinamo Moskovan 2–1.

Dinamo johtaa pudotuspelien avauskierroksen ottelusarjaa voitoin 3–2. Kuudes kamppailu on vuorossa Moskovassa torstaina ja tarvittaessa seitsemäs peli Helsingissä lauantaina.

– Saimme pidettyä pitkään kaverin nollissa. Saimme aikaiseksi tärkeän avausmaalin ja vielä toisenkin, lopusta tuli sitten jännitysnäytelmä, Jokerien puolustaja Sami Lepistö summasi.

Avauserän neljännellä minuutilla Jesse Joensuu vei isännät johtoon kuluvan kauden ensimmäisellä pudotuspelimaalillaan. Joensuu ohjasi Brian O'Neillin laukoman kiekon muurimaisesti esiintyneen maalivahti Aleksandr Jeremenkon taakse lähietäisyydeltä.

Isompaankin karkumatkaan oli eväitä, sillä vielä myöhemmin ensimmäisessä erässä kotijoukkue pääsi hakemaan lisäosumia Dinamon 2+2 minuuttisen jäähyn aikana. O'Neill sai nopeasti tuhannen taalan paikan, mutta kiekko tyssäsi kulkunsa hiukan ennen maaliviivaa, ja pelastajaksi ehti Jeremenko.

Jokerit siirsi 2–0-johtoon tarkalla rystykudilla John Norman vasta 53. peliminuutilla.

Jokerien ylivoima takkuaa

Runkosarjassa Jokerit rokotti vastustajiaan jäähyistä terävästi ollen liigan kuudenneksi paras viimeistelijä. Moskovalaisia vastaan se ei ole tehnyt ainuttakaan ylivoimamaalia pudotuspelissä.

Jokerit tärväsi viidessä pelissä peräti 19 vastustajan jäähyä, kahden pelaajan ylivoimaakin se on päässyt pyörittämään runsaat neljä minuuttia ilman tulosta. Tiistaina Dinamo ja Jeremenko selvittivät 1.57 minuutin ahdingon kolmella viittä vastaan.

– Aika surullista, ettemme ole yhtään maalia tehneet, ja kuitenkin olemme aika paljon saaneet hioa (ylivoimaa), Lepistö päivitteli.

Jokerit pelaa KHL:ää viidettä kauttaan. Se on edennyt pudotuspeleihin joka kerta, mutta kahdesti heti ensimmäisen vastustaja on päättänyt sen kauden. Keväällä 2015 ja 2018 Jokerit on venynyt avauskierrosta pitemmälle eli konferenssin välieriin, jolloin sen loppusijoitukseksi on kirjattu kuudes ja viides sija.

– Mennään Moskovaan ja otetaan yksi kiinnitys lisää sieltä. Loppua pitää parantaa, että ei anneta heille saumoja, Lepistö mottosi.