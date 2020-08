Joonas Lepistön uran avausmaali takasi SJK:lle voiton

Jalkapalloliigassa neljä peliä putkeen ilman maaleja pelanneet SJK ja RoPS osuivat kummatkin maalipuiden väliin lauantaina Seinäjoella. Voiton veivät seinäjokelaiset, joille voitto oli ensimmäinen sitten heinäkuun alussa pelatun kauden avausottelun.

SJK:n 2–1-voittoon päättyneessä pelissä Mehmet Hetemaj vei SJK:n johtoon avauspuoliajalla ja vaihdosta sisään tullut 22-vuotias Joonas Lepistö puski 2–0-lukemat 59. peliminuutilla. Osuma oli Lepistön liigauran ensimmäinen.

– Tämä menee kaikista tekemistäni maaleista kirkkaasti kärkeen. Pari paikkaa tuli ja ensimmäisessä epäonnistuin, mutta toinen meni sisään. Uskomaton fiilis, Lepistö myhäili.

Tuomas Kaukua katkaisi RoPSin yli 450 minuutin maalittomuuden 75. peliminuutilla. Kavennusosuman jälkeen RoPS hallitsi kenttätapahtumia, mutta ei pystynyt tasoitukseen.

Edelleen voitotta liigassa pelaaville rovaniemeläisille tarjottiin toisella puoliajalla myös pilkku.

– On meidän vikamme, että emme saa peliä haltuun aiemmin. Tarkoitus on saada hallintaa paremmaksi ja sitä kautta enemmän laadukkaita maalipaikkoja. Se on asia, mitä valmennus varmasti miettii koko ajan, RoPS-kapteeni Eetu Muinonen sanoi.