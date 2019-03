Jopa tuhannen euron neliösentti – ampumahiihtäjissä riittää mainostilaa

Ampumahiihtäjät ovat paitsi suosittuja ja seurattuja lajin sydänmailla Saksassa, myös huipun osalta erittäin hyvin palkattuja. Saksalaislehti Bild arvioi, että Saksan lemmikkitähti Laura Dahlmeier tienaa mainostuloja puolisen miljoonaa euroa vuodessa.

Saksalaisbiathlonistit ansaitsevat hyvin verrattuna vahvan talviurheilumaan muihin lumilajisankareihin, koska kahden lajin risteytys antaa omanlaisensa edun: kiväärin.

Ase tuo ampumahiihtäjälle kolme mainospaikkaa, jotka pipon kahden paikan lisäksi antavat kaikkiaan viisi paikkaa sponsorinäkyvyydelle. Mäkihyppääjällä moisia paikkoja on vain kaksi (kypärässä ja suksessa) ja saksalaisella alppihiihtäjällä henkilökohtaista mainostilaa on vain kypärässä.

Bild-lehden mukaan mainostulot pohjaavat mainospaikkojen neliösenttimetreihin ja tv-näkyvyyteen. ”Peukalosääntö” on yksinkertainen: yksi neliösentti tuo Dahlmeierille 1 000 euroa.

Parhaat paikat ovat pipon etuosa (50 neliösenttiä), aseen tukki (50) ja diopteri (25). Aseen valjaissa tilaa on kummallakin puolella 30 neliösenttiä ja pipon sivuissa 15 neliösenttiä. Loput tilat mainoseuroille löytyvät suksista, hanskoista ja aurinkolaseista.

Saksan taso kovempi

Saksalaisampumahiihtäjillä on takanaan paitsi maanosan talousveturin tuomat eurot, myös höllempi kontrolli: esimerkiksi norjalaiskollegat saavat käyttää henkilökohtaisiin mainoksiin vain kaksi paikkaa.

Sama on tilanne Suomessakin. Ampumahiihtokuningatar Kaisa Mäkäräisellä on omiin sponsoreihin käytössä 2-3 paikkaa, käytännössä useimmiten vain aseen valjaat. Ja vaikka Mäkäräisen manageri Harri Halme ei paljastakaan neliösenttihintoja, ei Dahlmeierin tuloihin ole asiaa.

– Saksan taso on kovempi, Halme kuittaa.

– Paikat on tarkkaan määritelty. Suksesta otsaan on 15 eri mainosta, ja noin 90 prosenttia niistä on Suomen ampumahiihtoliiton myymiä.