Jori Lehterä siirtymässä KHL-jättiläisen riveihin

Jääkiekkoilija Jori Lehterä on venäläisen uutistoimisto Ria Novostin mukaan siirtymässä Venäjälle KHL-seura Pietarin SKA:n riveihin. Päättyneellä kaudella Lehterä pelasi 27 NHL-ottelua Philadelphia Flyersissa, joissa syntyi yksi maali. Kaikkiaan Lehterä on pelannut NHL:ssä 307 ottelua, joissa hän on tehnyt 34 maalia ja 111 tehopistettä.

Philadelphiaan Lehterä siirtyi juuri Venäjältä, jossa hän pelasi kaudella 2010–2011 Lokomotiv Jaroslavlissa ja kaudet 2011–2014 Sibir Novosibirskissa. Parhaalla KHL-kaudellaan 2012–2013 Lehterä teki Sibir Novosibirskissa 52 runkosarjaottelussa tehot 17+29=46. Suomessa Lehterä on edustanut Jokereita ja Tapparaa.

Suomalaismedioista Lehterän siirrosta kertoi aiemmin muun muassa Iltalehti.