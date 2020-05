Jorosen ja Skrabbin seuran kapteeni kertoo Brescian vastustavan kauden jatkumista

Torstaina paljastuneet uudet koronavirustartunnat voivat viivästyttää jalkapallon Serie A -kauden uutta alkua Italiassa. Kausi on määrä pelata loppuun, ja joukkueharjoittelulle on lupa 18. toukokuuta alkaen.

Kauden jatkuminen pelottaa osaa pelaajista. Uutistoimisto AP:n mukaan Brescian kapteeni Daniele Gastaldello kertoi koko joukkueen vastustavan kauden jatkamista. Seuran riveissä ovat Suomen maajoukkuepelaajat Jesse Joronen ja Simon Skrabb.

– Bresciassa koronavirus on koskettanut jokaista. Me kaikki tunnemme jonkun, jota tragedia on satuttanut, Gastaldello kertoi La Repubblica -lehden haastattelussa.

Gastaldellon mielestä pelien jatkuminen vaarantaa pelaajien terveyden. Sairastumisen lisäksi riskinä on loukkaantuminen, kun pitkän pelitauon jälkeen urakoidaan 12 ottelua puolessatoista kuukaudessa.

Serie A:n kausi keskeytettiin 9. maaliskuuta.

Fiorentina ja Sampdoria valokeilassa

Torstaina Fiorentina ja Sampdoria kertoivat pelaajien tartunnoista. Ensin Fiorentina ilmoitti, että kolmella sen pelaajalla ja kolmella muulla seuratyöntekijällä on todettu koronavirus. Tartunnan saaneet ovat eristyksissä.

Myöhemmin Sampdoria kertoi, että neljällä joukkueen pelaajalla on todettu koronavirus. Seuran mukaan yhdellä pelaajista oli löydetty koronavirus jo aiemmin ja nyt se todettiin uudelleen.

Serie A:n seurat ovat tehneet viime päivinä runsaasti koronavirustestejä, koska pelaajilla on ollut lupa yksilöharjoitteluun kuluvan viikon alusta lähtien.

Italian 60 miljoonan asukkaan väestössä oli tilastoitu Worldometerin mukaan perjantaiaamuun mennessä noin 215 000 koronatartuntaa ja lähes 30 000 viruksen uhria.