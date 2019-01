"Jos saat mitalin, olet tähti, mutta muutoin et ole mitään" – Keski-Suomen Urheilugaalan lavalla säteillyt Mimosa Jallow ihmettelee Suomen kansan käsityksiä huippu-urheilusta

Sen saattoi huomata, että Mimosa Jallow ei ollut aivan omassa elementissään pokatessaan Keski-Suomen parhaan urheilijan palkintoa perjantai-iltana Paviljongilla järjestetyssä Keski-Suomen Urheilugaalassa.

Jallow’n elementti on vesi, mutta hienosti hän suoriutui myös kirkkaissa valoissa ja salamavalojen räiskeessä.

– Aina tällaiset tilanteet vähän jännittävät. En tykkää olla keskipisteenä tai että minua juhlitaan. Mutta ei tällainenkaan esiintyminen minulle ihan vierasta ole, sillä ala- ja yläasteella näyttelin kuusi vuotta kesäteatteri Kulississa, Jallow paljasti.

Kampuksen Plaania edustava Jallow, 24, voitti elokuussa Glasgow’ssa järjestetyissä pitkän radan EM-uinneissa pronssia 50 metrin selkäuinnissa. Kyseessä oli hänen ensimmäinen henkilökohtainen arvokisamitalinsa. Jallow arvostaa valinnan Keski-Suomen parhaaksi korkealle.

– Totta kai tämä merkitsee aika paljonkin. Keski-Suomessa on paljon kovia urheilijoita, ja tämä kertoo, että suoritukseni on huomioitu. Olen iloinen myös siitä, että uinti lajina pääsee esille, gaalan tähti sanoi.

Niin, tähti. Sellainen Jallow nyt on, halusi tai ei. Enemmän ei haluaisi.

Häntä hieman kummastuttaa Suomen kansan suhtautuminen huippu-urheiluun.

– Suomessa on paljon sitä mentaliteettia, että jos saat mitalin, olet tähti, mutta jos et saa, et ole mitään. Ja mitali on ikään kuin kaikkien yhteinen, mutta jos et menesty, alkavat puheet ihmisten verorahoilla urheilemisesta. Suomalaisille neljäs sija tuntuu olevan ihan sama kuin kymmenes, Jallow ihmettelee.

– Urheilijan näkökulmasta se on vähän julmaa. Lopulta on tosi pienestä kiinni, kuka on mitaleilla ja kuka ei. Totta kai jokainen haluaa menestyä, mutta usein unohdetaan, että jo arvokisojen rajat ovat todella tiukat ja on tosi kova suoritus edes päästä vaikka olympialaisiin.

Hän sai huomata mitalistin ja ei-mitalistin eron elokuussa.

– Viestejä tuli paljon enemmän, samoin kiinnostusta mediasta. Olin kuitenkin ollut ihan saman tason urheilija jo pari vuotta. Alkuerissä uin paremmin (Pohjoismaiden ennätys 27,42) kuin finaalissa.

Jallow saa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 10 000 euron vuotuisen urheilija-apurahan ja hänellä on joitakin sponsoreita, mutta senttiäkään ei jää urheilemisesta säästöön.

– Olen vähävaraisesta perheestä ja tottunut pärjäämään vähällä. Itse pystyn juuri elämään uinnilla, mutta kaikki menee, mikä tulee.

– Yleisesti ottaen ja vielä junioreissa uinti ei ole kovin kallis laji. Mutta jos on lähellä huippua eikä saa tukia, tämä vie tosi paljon rahaa. Naisten kilpapuvut maksavat 400 euroa kappale, kilpalasit, kisamatkat, harjoitusleirit..., hän luettelee.

Mutta ei pidä ymmärtää väärin: Jallow ei valita. Kunhan ihmettelee ja kertoo faktoja.

– Kyllä suomalaiset osaavat myös iloita urheilijoiden menestyksestä vahvasti, hän on huomannut.

Jallow on ollut lukion jälkeen täysipäiväinen uimari.

– Itse en koe tehneeni suuria uhrauksia. Urheilu antaa todella paljon, ja tätä olen aina halunnut tehdä.

Murrosiässä hän tosin meinasi lopettaa koko lajin ja koetteli toden teolla valmentajiensa hermoja.

– Olen aina ollut tosi temperamenttinen ja vahvatahtoinen. Tarvitsin sen vaiheen, että sain päästellä höyryjä ulos. Kun sen jälkeen palo syttyi kunnolla, aloin tehdä asioita määrätietoisesti. Luonteeni on varmasti iso tekijä menetyksessäni. Ja ehkä perfektionismin sekaan on kasvanut vähän joustoakin, Jallow hymyilee.

– Ja valmentajiahan pitääkin haastaa. Olen joskus sanonutkin Makelle (valmentaja Marko Malvela), että hän saa olla iloinen, kun on saanut minut valmennettavakseen! Jallow nauraa.

Jallow tietää, että hän on nykyään lasten ja nuorten esikuva. Sen roolin hän ottaa mieluummin kuin tähden statuksen.

– Muistan, miten katsoin pienenä esimerkiksi Jere Hårdia. Tosi hienoa, että saan nyt itse olla samassa asemassa. Kun olen valmentanut nuoria, olen huomannut sen innon, minkä he saavat minusta. Toivottavasti pystyn kannustamaan heitä.

Nuorille, jotka miettivät urheiluharrastuksen lopettamista, Jallow’lla on tärkeä viesti.

– Jos oma laji tökkii, voi kokeilla jotain muuta. Kannattaa miettiä, miten urheileminen pysyisi hauskana ja mielekkäänä. Mutta kokonaan ei kannata urheilemista lopettaa. Toivottavasti ainakin liikunnan ilo säilyisi, hän sanoo kokemuksesta.

Sydäntään kuuntelemalla voi päätyä vaikka arvokisamitalistiksi.