Josveis urhea kakkonen Elitkampenissa

Suomalaisvoitto oli lähellä kylmäveriravureiden Elitkampenissa Ruotsissa. Antti Ojanperän Josveis taisteli hienosti ja otti kakkossijan. Polara oli viides. Sedinin veljesten omistama Tangen Haap vei voiton.

Elitkampenissä lähdettiin kovaa. Jorma Kontion ajama Josveis meni keulaan. Rinnalle tullut Lome Brage prässäsi, ja avauspuolikas hurjasteltiin 17,1-kyytiä. Josveis jaksoi hienosti kakkoseksi. Björn Karlssonin Tangen Haap kiri 500 000 kruunun voittoon ajalla 20,4a/1640 metriä.

– Josveis teki sataprosenttisen juoksun. Olisimmepa jossain kohtaa saaneet ajaa rauhallisemmin, Kontio totesi.

Kolmivuotiaiden tammojen Eliitissä HIFK:n Raviliigahevonen Mascate Match oli suursuosikki. Tamma vierasti raskaita olosuhteita, mutta jaksoi pinnistää neljänneksi. Tallikaveri She Rains piti kolmanneksi. Adrian Kolgjinin Sashay My Way rymisteli johtohevosen rinnalta voittoon.

– Massi ei saanut tuttua vetoa päälle, ehkä se vierasti raskaita olosuhteita, Pekka Korpi totesi Mascate Matchistä, joka kärsi nyt ensimmäisen tappionsa.