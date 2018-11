Joukkuevoimistelun maailmancup huipentuu tänään – Suomi mukana kärkitaistelussa

Tampereen Sisun Minetit-joukkue on toisena ja Olarin Voimistelijoiden OVO Team neljäntenä joukkuevoimistelun kauden viimeisen maailmancupin kilpailun alkukilpailun jälkeen. Brasilian Santosissa kisattiin alkukilpailu myöhään perjantai-iltana Suomen aikaa. Finaali on tänä iltana, ja siinä on jaossa puolitoistakertaiset pisteet.

Minetit lähti Brasiliaan vain yhden cup-pisteen venäläistä Madonna-joukkuetta vähemmän keränneenä.

Perjantain alkukilpailussa Madonna oli etevin pistein 19,200. Minettien saldo oli 19,150, venäläisen Expressian 19,150 ja OVO Teamin 18,900.

– Saatiin tehtyä onnistunut suoritus hyvällä fiiliksellä. Yleisön kannustus oli huikeata. Seuraavaksi lähdetään parantamaan kuviointia ja vaikeusosia, Minettien kapteeni Ella Ratilainen kertoi tiedotteessa.

OVO Team voimisteli perjantaina uudella ohjelmalla, joka kapteeni Aurora Kapasen mukaan paranee vielä finaalissa.

– Suoritus oli vahva ja ilmaisullinen, mikä oli tavoitteemme. Suorituksessa tuli vielä pieniä virheitä, jotka korjaamme finaaliin, Kapanen lupasi.

Nuorten sarjassa OVO Junior Team on alkukilpailun jälkeen toisena pisteillä 18,650. Alkukilpailun paras oli venäläinen Victoria pistein 19,100.