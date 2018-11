Joutsan Seudun Pallo aloittanut ensimmäisen kautensa Futsal-Liigassa loistavasti – Päävalmentaja Paappanen maltillisen tyytyväisenä: "Nöyrästi mennään"

Hienosti seurahistoriansa ensimmäisen kauden Futsal-Liigassa aloittanut Joutsan Seudun Pallo pääsee irti kotisalissaan kolmen viikon tauon jälkeen. Illalla joutsalaiset isännöivät valkeakoskelaista Mad Maxia.



JoSePa on pelannut Futsal-Liigassa toistaiseksi kuusi ottelua, joista se on voittanut neljä. Näin ollen joukkue on sarjataulukossa sijalla kuusi, mutta vain neljän pisteen päässä sarjaa johtavasta jyväskyläläisestä KaDysta. Toki Kampuksen Dynamo on pelannut yhden ottelun vähemmän.



– Siihen nähden, mitä tiedettiin Futsal-Liigan tasosta ennakkoon, niin pistesaldo on kertynyt mukavasti. Tyytyväinen olen, kommentoi maltillisesti JoSePan päävalmentaja Mikko Paappanen.



Viime kaudella, jonka päätteeksi JoSePa nousi pääsarjaan, se ei hävinnyt kotisalissaan yhtäkään ottelua. Sama taika vaikuttaa jatkuvan pääsarjassa, vaikka viime kauden hopeamitalisti Leijona Futsal onnistuikin pisteet Joutsasta hakemaan. Kotonaan JoSePa on kuitenkin voittanut perinteiset menestysjoukkueet Ilveksen ja Sievi Futsalin sekä tamperelaisen PP-70:n.



– Olemme pystyneet pelaamaan samaa aktiivista, yhtenäistä ja liikkuvaa futsalia, mitä viime kaudellakin Futsal-Ykkösessä. Kotisali on meille tietenkin iso etu, sillä Joutsassa on äänekäs yleisö ja katsomot lähellä kenttää. Tunnelma nousee helposti verrattuna monien kaupunkien isoihin saleihin, Paappanen vertaa.



– Kehittymistä meillä on etenkin viimeistelyssä. Helppoja virheitä ei myöskään saisi liigatasolla sattua, koska vastustaja osaa rankaista niistä aika armottomalla tavalla, listaa Paappanen kehittämiskohteita.



”Ei tässä vielä kotietua playoff-peleihin pohdita”



Tilastoissa kovin JoSePa-tykki on ollut viime keväänä Suomen mestaruutta KaDy-paidassa juhlinut Markus Rautiainen. Etenkin vahvalla laukauksellaan tuhoja tekevä Rautiainen on iskenyt kuusi maalia ja antanut kaksi maalisyöttöä. Kaksi muuta KaDysta siirtynyttä vahvistusta, Jose Ikonen ja Jesse Kalliokoski, ovat säestäneet neljällä tehopisteellä.



– Kaverit ovat tulleet meille työhaalarit päällä, eivätkä vain sillä asenteella, että kunhan pelataan. He ovat tuoneet paljon osaamista myös treenikentälle, Paappanen kehuu.



Ensimmäiseen kauteensa futsalin pääsarjassa JoSePa lähti ajatuksella ”sarjapaikan säilymistä voidaan pitää realistisena vaihtoehtona”, kuten seuran nettisivuilla kuvailtiin. Alkukauden vireen perusteella Joutsassa voidaan kuitenkin pitää realismina jopa playoffeihin eli kahdeksan parhaan joukkoon yltämistä.



– No, ei tässä vielä kotietua playoff-peleihin ole pohdittu, murjaisee Paappanen.



– Nöyrästi mennään. Vasta neljännes sarjasta pelattu ja suurin osa ollut kotipelejä. Nälkä kasvaa syödessä, mutta meille edelleen pääasia on sarjapaikan vakiinnuttaminen.



Futsal-Liigaa Joutsan liikuntahallissa: JoSePa – Mad Max lauantaina 10. marraskuuta kello 17.