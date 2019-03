Joutsassa tänään historian ensimmäinen Futsal-Liigan playoff-ottelu – ”Tulevaisuutta ajatellen kultaakin kalliimpaa oppia”

Joutsassa tehdään lauantaina taas omanlaistaan urheiluhistoriaa. Joutsan Seudun Palloseura pelaa nimittäin tänä iltana historiansa ensimmäisen Futsal-Liigan playoff-kotiottelun, johon vieraaksi saapuu akaalainen Leijona Futsal.



JoSePa on ottelussa selkä seinää vasten, sillä viime viikonloppuna Leijona voitti sekä ensimmäisen että toisen puolivälieräottelun. Kun välieriin etenee kolmella voitolla, tarkoittaa se, että ottelusarja on tänään katkolla Joutsan liikuntahallissa.



– Ei tässä ole fiilikset muuttuneet viime viikonloppuun verrattuna. Me lähdetään haastamaan timantinkovaa vastustajaa ja katsotaan sitten, mihin se riittää, linjaa JoSePan päävalmentaja Mikko Paappanen.



Jos JoSePa onnistuu tänään kaventamaan voitot lukemiin 1-2, pelataan neljäs puolivälierä heti perään sunnuntaina, niin ikään Joutsassa. Jos JoSePa onnistuisi voittamaan senkin, pelattaisiin ratkaiseva viides puolivälierä ensi keskiviikkona Leijonan kotiluolassa.

Vastustajalla hurja hyökkäysmateriaali



Toisaalta JoSePa voi lähteä kotiotteluihinsa rennoin mielin, sillä ryhmällä on vain voitettavaa. Joutsalaiset aloittivat syksyllä ensimmäisen kautensa futsalin pääsarjassa tavoitteena sarjapaikan säilyttäminen. Sijoittuminen runkosarjassa seitsemänneksi ja eteneminen pudotuspeleihin oli jo sinänsä suuryllätys, vaikka JoSePa ennen kauden alkua kokeneita vahvistuksia saikin - hallitsevasta Suomen mestarista, jyväskyläläisestä Kampuksen Dynamosta siirtyivät Jesse Kalliokoski, Jose Ikonen ja Markus Rautiainen.



– Ei mitään paineita meillä. Jokainen peli, mitä saadaan näitä playoffeja pelata, on oppia ja tulevaisuutta ajatellen kultaakin kalliimpaa, Paappanen pohtii.



Leijona Futsal sen sijaan on kuulunut jo muutamalla edelliskaudella, etenkin hyökkäysosaamisellaan, Futsal-Liigan terävimpään kärkeen. Viime kevään Futsal-Liigan finaaleissa kohtasivat juuri KaDy ja Leijona. Lopulta KaDy oli vahvempi voitoin 3-1.



Viime viikonloppuna Leijona osoitti hyökkäysvoimansa myös JoSePaa vastaan, kun se voitti puolivälieräsarjan kaksi ensimmäistä kohtaamista lukemin 8-3 ja 6-1. Joutsalaisten verkkoa heiluttelivat esimerkiksi maajoukkueessakin nähty Petri Grönholm (4 maalia) sekä serbialaiset vahvistukset Jovan Stankovic (3 maalia) ja Dusan Milojevic (2 maalia). JoSePan maaleista viime viikonloppuna vastasivat Jari Kotimäki kolmella kihauksella sekä kerran osunut Kalliokoski.



– Ekassa pelissä pysyttiin pitkään kelkassa mukana. Toisella puoliajalla se vastustajan laatu tuli sitten esiin. Kyllä se tällaisissa peleissä viimeistään siinä 30 minuutin kohdilla alkaa näkyä, jos toinen joukkue on yksinkertaisesti hieman laadukkaampi, Paappanen myöntää.

KaDy voiton päässä välieristä





Yksikin playoff-ottelun voitto mestariehdokas Leijona Futsalia vastaan olisi hieno sulka JoSePan hattuun. Toki JoSePa on aiemminkin, etenkin kotiyleisönsä edessä, osoittanut pystyvänsä komeisiin suorituksiin.



Paappanen kertoo, että kokoonpanon suhteen ainoa huolenaihe on ykkösmaalivahti Aake Partion loukkaantuminen.



– Vähemmän tällä kaudella pelannut Niko Rantanen pääsee nyt näyttämään. Me luotetaan Nikoon yhtä lailla.



Kampuksen Dynamo sen sijaan jatkaa puolivälieriä tänään, ja tarvittaessa sunnuntaina, Valkeakoskella. Tuossa ottelusarjassa KaDy on odotetusti Mad Maxia vastaan niskan päällä voitettuaan viime viikonloppuna molemmat Jyväskylässä pelatut kohtaamiset. Sarja on siis katkolla jo tänään KaDylle.



Futsal-Liigan kolmas puolivälieräottelu: JoSePa – Leijona Futsal pelataan Joutsan liikuntahallissa lauantaina 23.3. klo 17:00. Jos JoSePa voittaa lauantaina, neljäs puolivälierä Joutsan liikuntahallissa sunnuntaina 24.3. klo 16:00.