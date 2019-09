Juhlitaanko Hippoksella huomenna Kirittärien kymmenettä Suomen mestaruutta? – "Pienistä jutuista se enää on kiinni", Marjukka Urpelainen sanoo

Vuosi sitten Kirittäret riemuitsi Hippoksella naisten pesäpallon Suomen mestaruudesta yli 3 000 katsojan edessä. Lauantaina jyväskyläläisillä on mahdollisuus uusia tuo temppu ja napata kotistadionillaan kaikkiaan seurahistorian kymmenes Superpesiksen kulta.



Helppoa se ei tule olemaan. Vuosi sitten Tampereen Manse PP ei finaalisarjassa voittanut jaksoakaan, kun Kirittäret marssi mestaruuteen suoraan otteluvoitoin 3–0. Nyt Kirittäret johtaa finaalisarjaa Porin Pesäkarhuja vastaan voitoin 2–1. Molemmat Kirittärien voitot ovat tulleet vasta kotiutuslyöntikisan kautta.



– Finaalissa ovat oikeutetusti sarjan kaksi parasta joukkuetta. Tämä on ollut tiukkaa puolin ja toisin. Tilanteet vaihtelevat paljon ja loppuun asti pelaamisen merkitys on iso, kommentoi meneillään olevaa finaalisarjaa Kirittärien Marjukka Urpelainen.



Jo kahdeksatta kautta Kirittärissä pelaava Urpelainen tietää, kuinka mitalipeleissä menestytään. Hän on voittanut Kirittärissä kaksi mestaruutta, 2018 ja 2016, kolme SM-hopeaa sekä yhden pronssin. Koska Kirittärien joukkue säilyi viime syksyn mestaruuden jälkeen melko muuttumattomana, ei Urpelainen koe, että hänen sen suuremmin kokeneena pelaajana pitäisi näyttää esimerkkiä.



– Ei tämä ole juuri kenellekään uusi tilanne. Tämä joukkue pelasi jo vuosi sitten mestaruudesta. Jokainen tukee hommaa omalla panoksellaan, Urpelainen pohtii.



Porin ulkopeli odotetun jämäkkää

Yksi ottelupallo Kirittärillä on finaalisarjassa siis jo ollut, mutta viime sunnuntaina Porissa marginaalit kääntyivät Pesäkarhujen eduksi lukemin 1–0 (5–1, 3–3).



– Olisi voinut jälleen kääntyä miten tahansa. Meille tuli vähän turhia paloja, eikä sisäpeli sitten kunnolla lähtenyt pyörimään, Urpelainen tiivistää viime ottelun.



Jokaisessa kolmessa tähän mennessä pelatussa finaaliottelussa Kirittärillä on ollut sisäpelissä hankalia jaksoja Porin erinomaista ulkokenttää vastaan. Jyväskyläläisistä ainoastaan Siri Eskola on pystynyt lyömään enemmän kuin yhden juoksun per peli. Jokeripelaaja onkin tykittänyt finaaleissa jo yhteensä 10 juoksua. Pesäkarhuista vastaavasti kokenut Susanna Puisto on onnistunut kotiuttamaan kahdeksan juoksun arvoisesti, Emilia Linna viidesti.



Pesäkarhujen etenijöistä kolmen aiemman finaalin perusteella erottuvat ainakin jokeri Milla Lindström sekä Emilia Itävalo, jotka molemmat ovat tuoneet viisi juoksua. Vastaavasti Kirittärien ykköskärjessä Ella Korpelalla ja Virpi Hukalla on ollut ajoittain suuria vaikeuksia päästä kentälle. Niinpä finaaleissa eniten jyväskyläläisille juoksuja on tuonut kolmesti kotipesään kirmannut Emma Körkkö.



– Pori on ollut odotetun tyyppinen vastustaja, vaikka aina jotain uutta pyritään tuomaan. Me ollaan tällä viikolla pyritty tekemään niin ulkopeliin kuin sisäpeliin pieniä tarkennuksia. Pienistä jutuista se enää on kiinni, Urpelainen tietää.



– Varmasti lauantain pelistä tulee samanlainen kuin tähänkin asti. Ei passaa lähteä miettimään sen pidemmälle, vaan jokaiseen hetkeen pitää keskittyä, Urpelainen evästää.



Mikäli Pesäkarhut onnistuu huomenna voittamaan Hippoksella ja tasoittamaan otteluvoitot lukemiin 2–2, pelataan ratkaiseva viides finaali sunnuntaina 15.9. Porissa klo 16.



Naisten Superpesiksen neljäs loppuottelu: Kirittäret – Pesäkarhut pelataan Hippoksella lauantaina 14. syyskuuta klo 16:00.