Juhlitaanko Jyväskylässä maanantaina Suomen mestaruutta? "Haluamme antaa faneille ikimuistoisen lopetuksen"

Kampuksen Dynamo ja Leijona Futsal ovat tarjonneet kahdessa ensimmäisessä Futsal-Liigan finaaliottelussa laadukasta ja värikästä futsalia. Viime keväänäkin finaalissa kohdanneet seurat ovat eittämättä tällä hetkellä kaksi tasokkainta suomalaisessa futsalissa.



Vuosi sitten KaDy voitti kaksi ensimmäistä finaalia. Kolmas finaali pelattiin Jyväskylässä ja tuolloin KaDylla oli mahdollisuus sinetöidä seurahistorian ensimmäinen mestaruus kotiyleisön edessä. Leijona kuitenkin voitti tuon kohtaamisen, joten sarja venyi neljänteen otteluun. Se pelattiin Iittalan liikuntahallissa ja KaDy varmisti mestaruutensa voittamalla jatkoajan päätteeksi 3-4.



Nyt finaalisarjassa ollaan samassa tilanteessa, joka nähtiin myös vuosi sitten. KaDy on voittanut kaksi ensimmäistä finaalia. Maanantaina iltapäivällä Jyväskylän Monitoimitalolla pelataan kolmas finaali. Tällä kertaa KaDy haluaa katkaista sarjan suoraan voitoin 3-0 ja päästä juhlimaan mestaruutta kotiyleisön edessä.



– Haluamme voittaa Monnarilla ja antaa faneille ikimuistoisen lopetuksen kaudelle. Olemme oppineet viime vuodesta ja tiedämme, että edessä on kauden kovin kamppailu. Olemme valmiit, vakuuttaa KaDyn kapteeni Mikko Kytölä.



Viime vuonna KaDy voitti ensimmäisen finaalin numeroin 8-3. Toisen ja kolmannen voittonsa jyväskyläläiset saivat vasta jatkoajan jälkeen. Tällä kertaa finaalisarja on ollut, jos mahdollista, vieläkin tasaisempi. Mikä oleellista, KaDy on kuitenkin voittanut molemmat ottelut jatkoajalla, vaikkakin jäätyään esimerkiksi avausfinaalissa pitkiksi ajoiksi pallollisessa pelaamisessa alakynteen.



– Leijona on terävöittänyt prässipeliään, ja toisaalta meidän joukkue on varsin uudistunut. Meillä on kyllä rutkasti laatua, mutta samanlainen yskähtelemätön kone emme ole kuin viime kaudella, Kytölä näkee.



Jyväskyläläisten organisoitu yhteispeli ja laatu ovat tulleet kuitenkin esille ratkaisuhetkillä. Ensimmäisessä finaalissa KaDyn ja maajoukkueen ykkösmaalivahti Juha-Matti Savolainen piti joukkueensa pelissä mukana Leijonan painostaessa. Toisessa finaalissa Leijona johti pitkään, mutta brasilialainen Newton Jr. tasoitti vastustamattomalla alakulmavedolla kaksi ja puoli minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua. Jatkoajalla KaDylle voiton iskivät sitten Jani Korpela ja portugalilaisvahvistus David Parente.



Leijonan vaarallisin kahdessa ensimmäisessä finaalissa on ollut kokenut maajoukkuepelaaja Juhana Jyrkiäinen, joka iski keskiviikkona Jyväskylässä kerran ja lauantaina Iittalassa kahdesti.



– Kokemus, rauhallisuus ja usko omaan tekemiseen ratkaisevat tiukkoja pelejä. Lisäksi maalivahtipelimme on ollut hyvää, kuuluu Kytölän analyysi, miksi finaaliottelut ovat KaDylle kääntyneet.



Nyt KaDylla on siis kolme ottelupalloa varmistaa toinen peräkkäinen SM-kulta Jyväskylään. Jos ottelusarja ei vielä maanantaina ratkea, jatketaan Iittalassa sunnuntaina 28. huhtikuuta ja tarvittaessa pelataan vielä viides finaali Jyväskylässä 3. toukokuuta.



Futsal-Liigan kolmas finaaliottelu KaDy – Leijona Futsal pelataan Jyväskylän Monitoimitalolla maanantaina 22. huhtikuuta klo 14:45.