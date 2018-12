Jukka, 33, haluaisi pelata salibandya naisten sarjassa – sukupuoltaan korjanneen reitti kilpailijaksi kulkee pitkän sääntöviidakon läpi

33-vuotias Jukka pelaa salibandya aladivisioonissa. Hänen kaltaisiaan harrastepelaajia on Suomessa tuhansia. Paitsi ei ehkä sittenkään ole. Jukka suunnittelee, että tulevaisuudessa hän pelaa naisten pelejä. Hän on aloittanut jo hoidot korjatakseen sukupuoltaan.

– Ilman muuta haluan jatkaa pelaamista. Ja koen, että siinä vaiheessa, kun muutos on tapahtunut, naisten sarja on minulle oikea, Jukka mietti.

– Olen jo alustavasti kysellyt yhdestä alasarjajoukkueesta paikkaa. Sieltä tuli positiivinen vastaus. Oli hienoa nähdä, että siellä on oikein mukavaa ja avointa porukkaa, hän mainitsi.

Edellinen kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sukupuoltaan korjanneiden urheilu on todellisuudessa erittäin monimutkainen asia. Näin etenkin, jos aletaan puhua huippu-urheilusta.

– Ymmärränhän minä sen, mikä tällaisissa tapauksissa on ongelmana. Naisilla ja miehillä on kuitenkin niin suuret erot fyysisesti. Ongelmaa ei ehkä ole salibandyssa, mutta enemmän voimaa vaativissa lajeissa, Jukka huomautti sukupuoltaan korjanneiden mahdollisesta kilpailuedusta.

Sukupuoltaan korjanneita urheilijoita on ainakin toistaiseksi erittäin vähän. Siihen nähden urheilumaailma on jopa yllättävän valmiina asiaan, johon maailman muuttuessa kenties törmätään yhä useammin.

– Aihe on mielenkiintoinen ja tärkeä. Palloliittoon ei ole toistaiseksi tullut käsittelyyn sukupuolen korjaukseen perustuvia pyyntöjä kilpailusarjan muutoksesta. Joitakin tiedusteluja olemme aiheesta saaneet. Palloliitto toimii asiassa Maailman antidopingtoimiston (Wada) ohjeistuksen mukaisesti. Sukupuolen korjauksen jälkeinen kilpailuoikeuden muutos miesten sarjasta naisten sarjaan tai päinvastoin on mahdollista, kun lajiliitto on myöntänyt urheilijalle kilpailuoikeuden ja hyväksynyt uuden sukupuolen. Lajiliitto voi hyväksyä uuden sukupuolen sen jälkeen, kun se on juridisesti vahvistettu, Palloliiton viestintäpäällikkö Taru Nyholm vastasi tätä juttua varten lajiliittoihin lähetettyyn kyselyyn.

Suomessa transsukupuolisten urheilu nousi keskusteluun muutama vuosi sitten Vera Räsäsen tapauksen yhteydessä.

– Räsäsellä on ollut kilpailuoikeus voimanostossa kansallisella tasolla Suomessa vuodesta 2014 lähtien. Ennen Voimanostoliittoa hänelle kilpailuluvan antoi Aikuisurheiluliitto, ja meidän jälkeen Suomen painonnostoliitto sekä Suomen urheiluliitto samana vuonna, Voimanostoliiton puheenjohtaja Tero Hyttinen taustoitti.

Julkisuuteen Räsänen kohosi erityisesti siinä vaiheessa, kun hän anoi mahdollisuutta osallistua kuulantyöntäjänä Kalevan kisoihin naisten sarjassa. Räsänen sai oikeuden, mutta menestystä hän ei ole saavuttanut, vaan hän on jäänyt kolmena vuonna karsintaan. Joka tapauksessa Räsänen jää historiaan ensimmäisenä sukupuoltaan korjanneena urheilijana Kalevan kisoissa.

Räsänen sai kilpailuoikeuden, koska hän täytti Kansainvälisen olympiakomitean Lontoon olympiakisoihin 2012 laatimat kriteerit. Myöhemmin vuonna 2015 KOK on tarkentanut ohjeistustaan, ja nykyiset ohjeistukset ovat edellisiä rajoittavammat. Ohjeiden tarkoituksena on mahdollistaa sukupuolenkorjauksen tehneiden henkilöiden osallistuminen, mutta samalla myös taata tasapuoliset kilpailuolosuhteet muille kilpailijoille.

Lopulta, muissa kuin KOK:n alaisissa kisoissa, lupa heltiää lajiliitoista. Lähes kaikki lajiliitot kuitenkin myötäilevät KOK:n antamia ohjeistuksia.

– Me emme ole törmännyt tällaisiin tapauksiin Uimaliiton toiminnassa. Ei myöskään ole tietoa kansainvälisesti, onko sukupuolta vaihtaneita uimareita osallistunut kansainvälisiin kisoihin. Uimaliitossa ollaan valmiita keskustelemaan asiasta, jos tällainen tulee vastaan, ja silloin hyödynnämme myös kansainvälisten liittojen sääntöjä ja näkemyksiä, esimerkiksi Suomen uimaliiton toiminnanjohtaja Sanna Airaksinen viestitti.

– Kansainvälinen suunnistusliitto IOF on määritellyt aiheesta. Suomen suunnistusliiton hallitus ei ole toistaiseksi käsitellyt asiaa. Pitänee ottaa käsittelyyn ensi vuoden aikana. Myös Suomessa on olemassa suunnistaja/suunnistajia, joka/jotka on vaihtanut naisesta mieheksi. Eli siinä mielessä hyvä ottaa meidänkin käsittelyyn, Suomen suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki puolestaan selvitti.

Kaikissa lajiliitoissa sukupuoltaan korjanneiden asia ei ole ollut vielä minkäänlaisessa keskustelussa. Tarpeen tullen näissä liitoissa KOK:n ohjeistus lienee ainoa ohjenuora.

– Suomen koripalloliitolla ei ole toimintamallia eikä ennakkotapausta asiasta. Keskusteluissa asia on kyllä tunnistettu, mutta toistaiseksi myöskään kansainvälisellä koripalloliitolla ei ole mainintaa asiasta säännöissä tai toimintaohjeissa, Suomen koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara kertoi.

KOK:n ohjeistuksessa erityisen merkittävä on urheilijan testosteronitaso. Sen pitää olla riittävän alhainen vuoden ajan ennen kyseessä olevaa kilpailua. Jukka on valmis menemään testattavaksi, jos hänen salibandyuransa jatko on siitä kiinni.

– Ei se ole mun periaatteita vastaan. Olen testeihin sitten valmis, jos se sen vaatii, Jukka toteaa.

– Kun KOK saa täydennystyönsä valmiiksi ja sen jälkeen Kansainvälinen salibandyliitto IFF oman säännöstönsä päivitettyä, Salibandyliitto tulee noudattamaan lajin kansainvälisen liiton sääntöjä sukupuolen vaihtamiseen liittyvissä kilpailutoiminnan tilanteissa, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Kari Lampinen viestitti kesken MM-kisojen.

Selvää on, että Jukka ei tulevaisuudessa pelaa salibandya huipputasolla, oli kyse sitten miesten tai naisten peleistä. Hän on lajin harrastaja, ja maalaisjärjellä ajateltuna alasarjoissa ei välttämättä tarvitsisi olla tämänkaltaisissa asioissa pikkutarkka. Monissa lajiliitoissa harrastajat voivatkin kilpailla melko vapaasti.

– Voimistelua voi harrastaa koko elämän kulussa eri tasoilla ja monessa eri lajissa. Harrastekilpailuissa ja -tapahtumissa sukupuolen korjanneet voimistelijat voivat hyvin olla mukana, Suomen voimisteluliiton pääsihteeri Maria Laakso huomautti oman lajinsa tilanteesta.

– Meillä on harrastetasolla on sarjoja, joissa miehet ja naiset pelaavat samassa sarjassa, Suomen lentopalloliiton urheilutoiminnan johtaja Sami Heikkiniemi muistutti.

Joka tapauksessa transsukupuolisten asema urheilussa vaikuttaa tällä hetkellä olevan laajalti mukana kansainvälisessä keskustelussa. Näin ollen kenties Jukkakin löytää sukupuolen korjauksen jälkeenkin reitin jatkaa itselleen rakasta harrastusta.

Jukan nimi on muutettu.